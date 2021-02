Corona stoppar golflöftet från college – blir proffs

Viktor Hagborg Asp är uppvuxen i en golffamilj och kom tidigt i kontakt med sporten. Han har testat flera andra idrotter men till slut blev det en hundraprocentig satsning på golfen.

– Det gick ju ganska bra i golfen. Jag fick lite uppmärksamhet och bra självförtroende. Det var lite landslagsuppdrag som kom upp. Det tror jag spelade ganska stor roll. Jag kände att jag var duktig.

Golfen tog honom från Vänersborg till Uppsala och idrottsgymnasiet. Efter det var tanken att fortsätta studera och spela golf på college i San Francisco. Ett steg som många av hans kompisar tagit.

– Det är en bra möjlighet att kombinera golf och studier. Jag tänkte att jag testar det också. Sen fick jag ett 100 procentigt stipendium så jag fick världens möjlighet.

Men Viktor valde först att ta ett sabbatsår från studierna och när det året efter var dags att åka över till USA hade corona förändrat världsläget. Han fick inget visum och fick därför börja studera hemifrån med nio timmars tidskillnad, någonting som TTELA också skrivit om.

– Jag satt och hade lektioner och föreläsningar på kvällar och nätter. Jag visste inte när jag skulle få komma över till USA. Det var ju så sjukt omotiverade att sitta här hemma, det var väldigt svårt. Jag hade väldigt dålig koll på hur det fungerade med alla grejer. Förstod man inte fick man mejla och då låg ju dem och sov så det dröjde innan man fick svar.

Valde att avsluta studierna

Viktor försökte få ihop livet och studierna men efter tio veckor tog han beslutet att hoppa av. Tanken med college var främst att få spela mycket golf på bra banor och i ett härligt klimat. I stället blev träningstiden allt mer begränsad.

– Jag kände någonstans att det är fyra års utbildning och någon gång vill jag bli proffs. När jag då redan väntat ett år och kanske måste vänta ett år till så kände jag att jag vill börja på en väg jag tror lite mer på.

Var det ett svårt beslut att ta att hoppa av?

– I början var det ganska svårt. Jag lyssnade ganska mycket på vad alla andra tyckte först. De sa ju att det är säkert så i början, det är bara att kämpa. Jag försökte intala mig det också. Men jag trivdes inte, det funkade inte och var inte optimalt. Hade jag varit där från början hade det ju underlättat. Men nu var det som det var.

I stället kommer Viktor nu att satsa på en tidig proffskarriär som inleds på den nordiska touren. Han är medveten om att det kommer bli annorlunda mot att gå på college, men han har en hel del insyn då hans bror redan är proffs.

– Går du på college med stipendium så är du omringad av det. Då behöver du inte tänka på utgifter och vad saker kostar, det är bara att hänga med. Är du proffs står du mer på egna ben, det är den största skillnaden. Jag har försökt jaga in sponsorer nu under hösten och försökt sälja in mig så bra som möjligt. Det har faktiskt gått bättre än jag tänkt mig. Jag bjöd in lite olika lokala företag och privatpersoner och det är så man får försöka göra. Man får försöka prata gott om sig själv även om det inte alltid är lätt.

Även nivån på tävlingarna kommer skilja sig.

– Det kommer vara äldre och mer erfarna spelare. Man kommer kanske vara lite yngre men det ser jag fram emot, att kunna bli proffs hyfsat tidigt. Då har jag några år på mig att skaffa erfarenhet. Jag fick ju chansen på landslagsuppdragen ganska tidigt och redan då var det äldre spelare så jag känner mig ganska bekväm med det. Har jag en bra dag kan jag vara med och konkurrera.

Vill försöka etablera sig

Uppladdningen blir ett kallt och snöigt Sverige i stället för värmen och solen i Kalifornien. Men Viktor tycker ändå att förutsättningarna ser bra ut, även om målet nu är ett träningsläger.

– Jag har några kompisar som varit nere och tränat i Spanien, sen har de stängt ner hela landet så det vänder ju fort. Det är svårt att planera och boka någonting. Men jag har jobbat en del under vintern för att ha något annat att göra, det tror jag är viktigt. Jag försöker också spara in så mycket pengar jag kan till säsongen så att jag kan göra det utan att jobba.

Det långsiktiga målet för Viktor är att ta sig till Europatouren, men samtidigt försöker han att inte tänka allt för långt fram. Först och främst är det kommande säsong som gäller.

– Jag vill ju försöka etablera mig på touren, jag kommer spela på den nordiska proffstouren. Det är en svensk tour och en dansk tour. Som tur är kvalade jag till den touren för ett och ett halvt år sen och lyckades få kategori till att spela så det var ju bra facit i hand nu att jag har en arbetsplats. Så jag vill försöka klara många kvalgränser och ha någon hyfsad bra placering.

