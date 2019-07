Nominera din eldsjäl i kategorin Hälsa här

Det svenska föreningslivet är helt unikt i sitt sätt att vara, i att vara uppbyggt av ideella föreningar och med hundratusentals ideella ledare. Det skulle kosta samhället runt 30 miljarder kronor att anställa alla de som vecka efter vecka arbetar ideellt inom svensk idrott.

– Därför tycker vi att det är värt att uppmärksamma dessa eldsjälar, och det gör vi med en stor gala varje år, säger Carina Olofsson, och fortsätter:

– Föreningslivet förtjänar att lyftas fram för allt det goda som görs, ofta i det tysta och bortom de stora rubrikerna. Skänk en tanke till alla de människor som dagligen engagerar sig för att göra Sverige bättre för alla.

Nomineringen i full gång

Nomineringstiden för kommande års gala är i full gång – och just nu är det fokus på kategorin Hälsa. Vid senaste galan i mars vanns denna kategori av gymnastikledaren Jessica Wallblom, som dragit igång en helt egen förening där alla är välkomna och som har vuxit lavinartat – och det bara för att hon har satt just de aktiva barnens och ungdomarnas hälsa i fokus.

– Lyft fram någon person som betytt extra mycket för dig, eller för din förening. Ta chansen. Skriv en bra motivering – så kanske det blir just den personen som åtminstone går till final. Det gäller att tänka lite utanför boxen. Många eldsjälar syns inte, för de har alltid funnits där, men tänk ett extra varv eller fråga någon i din närhet vem som är den personens eldsjäl, säger Carina Olofsson.

