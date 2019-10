Köp åtta rosa lotter och få en rosa t-shirt. Läs mer här

Runt åttatusen svenska kvinnor får diagnosen bröstcancer varje år – det är alltså tjugo om dagen, ungefär. Flera personer i Mia Parneviks närhet har drabbats.

– Man är ju jämt lite orolig och det är alltid bra att börja kolla i god tid och i förebyggande syfte. En av mina närmaste vänner fick diagnosen för drygt ett år sedan och det har även funnits fall i min släkt. Nästan alla känner väl någon eller några som har drabbats. Jag går själv på screening och har haft en del cystor, och jag är väldigt berörd av själva ämnet, säger Mia.

Oktober är den rosa månaden när kampen mot bröstcancer uppmärksammas lite extra. Och då byter Folkspels Sverigelotten färg till rosa – samtidigt som ett extra överskott från lottförsäljningen går till Bröstcancerförbundet.

Tvekade aldrig om samarbete

Mia Parnevik har som grundregel att vara oerhört restriktiv med företagssamarbeten, men när Folkspel presenterade idén med den rosa Sverigelotten och den öronmärkta delen av överskottet tvekade hon aldrig.

Till i år har hon också varit med och tagit fram en unik och exklusiv t-shirt som kommer att delas ut till alla som köper åtta Sverigelotter under oktober. På tröjan står "I squeeze myself – Do you?", och det ska ses som en uppmaning till alla kvinnor att en gång i månaden känna på sina bröst för att tidigt kunna upptäcka eventuella förändringar.

– Att en summa per såld lott går till att bekämpa bröstcancer tilltalar mig väldigt mycket. Detta är ett ämne som egentligen berör alla. Jag tror att vi måste bli lite bättre på att börja prata om bröstcancer med kvinnor redan när de är unga, så att det alltid finns en medvetenhet. Man ska absolut inte skrämma, utan mer bara prata om det, på ett naturligt sätt, säger Mia.

Har du själv varit bra på att prata om bröstcancer med dina döttrar?

– Oj, vilken svår fråga ... det får du nästan fråga dem om. Men ja, jo, jag tror nog faktiskt det. Vi pratar om det mesta hemma hos oss, på gott och ont.

Hur kommer vi att märka av ditt engagemang i oktober?

– Jag kommer att vara ansiktet utåt för Sverigelottens kampanj för den rosa lotten i olika reklamsammanhang, men såklart ska jag också sprida budskapet om hur viktig den här kampen är i alla sociala kanaler som jag har. Bland annat ska vi prata om den i ett avsnitt av min podd. Forskningen behöver mer pengar och det ska den få. Vi ska bräcka fjolåret. Det är mitt mål och det är jag säker på att vi kommer att lyckas med.

Lika stort som att bli mamma

Något som Mia Parnevikredan har lyckats med är att för första gången i sitt liv ha blivit mormor. Den 15 augusti fick ena dottern Penny tillsammans med före detta hockeyproffset Douglas Murray en liten pojke.

– Det var minst lika stort som att bli mamma själv. Men det är svårt att inte lägga sig i, det märker jag redan. Man får bita sig i läppen ibland och innerst inne vet jag ju att Penny och Douglas kommer att klara det alldeles utmärkt, säger Mia, och fortsätter:

– Jag och min man Jesper var med i ett intilliggande rum under förlossningen. Först var det ju bara glädje, sedan kom vi hem – och insåg att allt var över och att allt hade gått bra. Då däckade vi båda i soffan efter fem minuter. Jag hoppas och tror att jag blir en bra mormor. En sådan som alltid finns där, som stöttar och peppar och hjälper till. Och som inte lägger sig i allt för mycket ...

Kanske lämnar Florida

Mia Parneviks liv står också inför en annan förändring.

– Det är dags att vända blad – och vad ser man då? Jo, att livet framöver är som ett blankt papper. Alla fyra barnen är utflyttade, två bor i Los Angeles, ett i New York och ett över hela världen. Vad ska jag och Jesper med det här stora huset till nu?

Har ni några planer på att bryta upp, menar du?

– Ja, kanske det. Vi kanske är klara med livet i Florida. Det kanske ... blir en vingård i Kalifornien eller något sånt. Vi vet inte riktig, vi håller på och klurar på det, vilket känns spännande. En sak är i alla fall säker: Vi vill inte binda oss för mycket.

Sedan några år är därför Mias liv som skjutsande idrottsförälder också historia.

– Som man har åkt runt med barnen ... Jag gillar Folkspels hela grundidé, att hela överskottet går direkt tillbaka till föreningslivet. Det ger många barn och ungdomar i Sverige chansen att idrotta. Jag hade förmånen att få vara med och dela ut pris på Eldsjälsgalan i mars. Det var en helt fantastisk upplevelse, att få träffa alla dessa eldsjälar som år efter år gör så mycket helt ideellt i det svenska föreningslivet. Jag blev väldigt berörd, på ett positivt sätt.

FAKTA: MIA PARNEVIK

Ålder: 51 år.

Familj: Maken Jesper, 54. Barnen Peg, 24, Penny, 22, Philippa 20 och Phoenix 18. Samt ett nyfött barnbarn.

Bor: Casa Mia, en villa på en strandtomt i Jupiter, Florida.

Gör: Slog igenom i realityserien "Parneviks". Driver podden "Parnevik & Engblom" med sin barndomskompis Annelie. Har nästan 200 000 följare på Instagramkontot @miaparnevik.

FAKTA: SVERIGELOTTEN

Sverigelotten är en skraplott som kan ge 25 eller 50 miljoner som högsta vinst (den finns i två varianter), som kostar 25 kronor eller 50 kronor och som i genomsnitt har vinst på var fjärde lott. Under hela oktober månad är Sverigelotten rosa och ett extra överskott går direkt till Bröstcancerförbundet.

Sverigelotten är en produkt från Folkspel som är ett ideellt spelbolag och som delar ut hela sitt överskott till det svenska föreningslivet. Senaste året blev det totalt 184 miljoner kronor.