Johanna Vandér har alltid älskat fotboll. Från det att hon var sju år tills hon 20 år gammal flyttade från orten spelade hon i Skutskärs IF.

– Fotbollen gav mig så oerhört mycket. Jag var ganska blyg som liten men på planen kunde jag ta för mig. Gemenskapen i laget var ett stort stöd och det var där jag hittade mina bästa kompisar, säger hon.

Drog igång eget lag

Efter tretton år i Uppsala flyttade Johanna och hennes familj för några år sedan tillbaka till Skutskär. Då var äldsta dottern redan fotbollsfrälst – och ville såklart träna och spela med ett lokalt lag.

– Det här var 2014 och då fanns inget lag för 5-6-åringar, som min dotter var då. Så jag såg till att dra igång ett och sen dröjde det inte länge förrän jag blev tillfrågad om att bli ledamot i styrelsen. Sen dess har vi jobbat intensivt för att utvidga fotbollsverksamheten för barn och unga och idag är vi uppe i nästan 300 aktiva, säger Johanna Vandér.

Numera finns fotbollslag för alla årskullar från sex år, och fotbollslek för de allra minsta. En av de stora utmaningarna på vägen har varit att hitta, engagera och utbilda ledare till alla lagen.

– I en ideell förening behöver många krafter vara engagerade. Det är viktigt med en stark föreningskänsla och goda rutiner, så att de som kliver in som ledare känner att de inte är ensamma. Då blir det lättare att få folk att ställa upp, säger Johanna Vandér.

Trygghet för alla

Förra vintern fick Skutskärs IF/FK erbjudande att genom Sisu Idrottsutbildarna gå en utbildning i Rädda Barnens High Five-program. Programmet syftar till att ge alla idrottsföreningar verktyg för att skapa en Trygg Idrott, det vill säga kunna förebygga och hantera diskriminering, kränkningar och sexuella övergrepp. För Johanna var det självklart att föreningen skulle delta, inte minst för att programmet innehöll så mycket som stämmer överens med föreningens egna värderingar.

Genom utbildningen får varje klubb också möjlighet att lägga grunden till en egen handlingsplan, anpassad efter den egna verksamheten.

– Hos oss ska alla känna sig välkomna. Det spelar ingen roll varför man spelar fotboll. Det kan vara för att kompisarna gör det, för att man vill bli den nya Ronaldo eller för att föräldrarna tycker att man ska testa. Men vi ska erbjuda en trygg och välkomnande miljö för alla, säger Johanna Vandér.

Jobbade fram en plan

En arbetsgrupp med åtta medlemmar, däribland fyra ungdomar, gick utbildningen och jobbade sedan fram handlingsplanen. I den ingår bland annat att varje säsong startas med en kick-off för alla ledare där grunderna i Trygg Idrott gås igenom. Från och med nästa säsong kommer alla föräldrar som är nya i föreningen att få gå på en föreläsning i föreningslära där klubbens värdegrundsarbete är en stående punkt. Arbetsgruppen kommer också att gå runt i samtliga lag för att informera om arbetet och ge alla spelare kunskap om hur viktigt det är att säga ifrån när något känns fel.

– Det gäller på alla plan, inte bara när något allvarligt riskerar att hända. I Skutskärs IF/FK ska alla behandla varandra schysst, i alla situationer. Alla ska våga skjuta det där skottet eftersom man vet att det inte gör något om man missar, det viktiga är att man vågar försöka. Verkar någon ledsen ska vi fråga varför och gör någon något taskigt säger man ifrån. Och det gäller inte bara på planen utan även utanför, också i till exempel sociala medier, säger Johanna Vandér.



Du lägger många timmar varje vecka på att driva och utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Vad får dig att orka?

– Det är klart att det finns tillfällen när jag känner att "nu orkar jag inte åka ner till IP en enda gång till den här veckan". Men så gör jag det ändå och att få vara med och se glädjen i de här små spelarnas ögon, det ger så mycket energi tillbaka. Barnen är dessutom föreningens framtid så det gäller verkligen att vi tar vårt ansvar för dem. Inte ett enda barn ska sluta för att man känner sig utanför eller inte trivs i föreningen. Det är en sak om man tröttnar på fotbollen, det kan såklart hända, men allting runtomkring ska kännas roligt och tryggt.



FAKTA: High Five

* High Five en utbildningssatsning som Rädda Barnen gör i samarbete med föreningar och andra samhällsaktörer. Syftet är att skapa en tryggare och mer inkluderande idrottsrörelse.

* För att kunna skapa en trygg idrottsmiljö för barn och unga behöver föreningen tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering, kränkningar och sexuella övergrepp.

* Rädda Barnens metod "Fem steg till en handlingsplan" genomförs under ungefär nio timmar uppdelat på tre kvällar.

* Idrottsföreningen bildar en arbetsgrupp med minst fyra personer, en från styrelsen, en ledare, en förälder och en aktiv ungdom.



FAKTA Rädda Barnen

Rädda Barnen är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som värnar om barns rättigheter och som fyller 100 år i år. Genom medlemskapet i ideella Folkspel kan Rädda Barnen förbättra sin ekonomi via försäljning av Folkspels produkter. Under senaste året blev överskottet till Rädda Barnen drygt 3,3 miljoner kronor.

