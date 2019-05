Nominera din eldsjäl inom kategorin inkludering här



Leendena och skratten är många under träningspasset i Presseskolan. Inte minst när en volleyboll får för sig att studsa iväg i en helt annan riktning än spelarna hade tänkt. Men också efter en passning eller ett slag som sitter som en smäck.

Efter varje boll i skojmatcherna går spelarna ihop och ropar:

– Åååh, Lemonade!

I idrottshallen i Onsala, fyra mil söder om Göteborg, tränar tjejer i åldrarna 13-21 år tillsammans denna måndagskväll.

En mix från världen

De rutinerade har spelat volleyboll i tio år. Andra har hållit på i ett par år, och flera är i stort sett nybörjare.

På Lemonades träning finns ett antal infödda nordhallänningar, men lika många hitflyttade – från Afghanistan, Syrien, Mongoliet, USA och Pålsboda.

På den här träningen är det bara tjejer. Men på "Hallhäng", som lördagsaktiviteten inne i Kungsbacka kallas, är det könsblandat.

– Den yngsta killen är elva år och han tycker att det är jättekul, berättar Selma Snelder.

Varken volleybollkunnandet eller könet är det viktiga i Lemonade IF.

– Tjejer, killar, ickebinära – alla är jättevälkomna. Fast vi är medvetna om att vi ännu inte når ut till alla, som till exempel människor med en funktionsvariation. Men det är någonting vi jobbar aktivt för all lyckas med, eftersom även det är någonting vi ser saknas i många föreningar.

Vad är ett årsmöte?

Klubben som kompisarna grundade fyller ett år denna sommar. Själv har Selma Snelder hunnit bli 17, och styrelsekamraten Benazir Jamshidi 18.

När vi pratar om Lemonades första årsmöte ler tjejerna och kommer att tänka på ett samtal de hade i vintras med en kille på Sisu Idrottsutbildarna.

– Han frågade: "När ska ni ha årsmöte?". Vi bara: "Mmm... vadå? Vad är det för något?". Han bara: "Det står i era stadgar att ni ska ha det!" Vi bara: "Vad sa du? Stadgar...?", säger Selma.

Hon skrattar och berättar vidare:

– Vi har ju skrivit allting som behövs och så, men vi har liksom aldrig fokuserat på det.

Men nu vet de mycket väl vad stadgar är. Och Lemonade Idrottsförenings första årsmöte hölls 27 april.

Benazir och Selma lärde känna varandra i VK Westan, som är den stora volleybollklubben i Kungsbacka kommun.

Men förra året lyfte de från moderklubben för att starta eget och ungt.

Varför?

– Du får börja, säger Selma och passar frågan vidare till Benazir, som svarar:

– Vi har själva sett att det är vuxna som bestämmer mest i de flesta föreningarna. Vi tänkte att ungdomar vet vad de saknar och att det vore bra om vi kunde vara själva i en förening och komma igång med något eget så som vi vill ha det.

– Vi tyckte att det saknades föreningar som utgick från barnens och ungdomarnas bästa. Som verkligen lyssnar på barnen. Vuxna säger att alla får vara med, men det är inte alltid så. Och hur mycket får barnen egentligen vara med och påverka? säger Selma Snelder.

Hon utvecklar:

– Vår bild är att det ofta är lite som sken-demokrati. Det som styr är vuxnas bild av vad som är bra för barn. Hur många föreningar har verkligen bara träning för att det är roligt för barnen? Och har inte som mål att man ska tävla? Hur ofta ser man inte föreningar som blir stolta när deras lag vinner tävlingar? Men hur ofta är de stolta för alla som bara kommer och vill vara med?



Saknade ni inflytande över verksamheten?

– I Westan fick vi komma på ett möte och säga vad vi tyckte. Det var jättebra att de gav oss den möjligheten. Men Westan är väl samma som alla andra föreningar. Den har funnits i jättemånga år, stadgarna finns där, allt är liksom redan bestämt. Det följer alla de gamla strukturerna, så som "det ska vara". Vi kände att vi faktiskt har nya och bättre idéer.



Vad är det för idéer?

– Vi ser det från ungdomarnas perspektiv. Det här med stadgar och årsmöte har inte varit det viktigaste för oss under det första året. Om vuxna hade drivit detta är jag säker på att de hade tänkt mer på sånt. Vi ville istället fokusera på att starta upp. Att väldigt fort få in medlemmar, att se alla med en gång. Och att ha träningsgrupper som inte är uppdelade efter ålder.



Varför är det bra med åldersblandning?

– För oss är inte åldern det viktigaste. Vi känner varandra och har jättekul tillsammans. Då funkar det jättebra. I en vanlig klubb hade en 05:a inte fått spela med oss, utan hen hade tvingats vara i ett annat lag även om vi var kompisar och ville spela tillsammans, säger Selma.

Hon är själv född 2002.

– I andra klubbar tittar man inte på om personen känner några i laget eller funderar över vilket lag man kommer att trivas i. Man går bara på åldern. Hos oss är ungdomarna med och påverkar.

Fick inte idrotta

Selma Snelder har spelat volleyboll sedan hon var sju år. Benazir Jamshidi kom till Kungsbacka med sin familj i januari 2016, efter att ha tvingats fly från Afghanistan.

För knappt två år sedan började hon och två av hennes systrar med volleyboll.

– Det har förändrat mitt liv jättemycket. I Afghanistan kunde jag inte hålla på med idrott, för tjejerna får inte göra det där. Här i Sverige var det först svårt att få mamma och pappa att gå med på att jag skulle spela. Efter ett tag sa de okej till en gång i veckan men sedan ändrade de sig och lät mig och mina systrar vara med på allt. Genom volleybollen har jag blivit mer social, fått mycket kompisar och kan vara ute med dem också på kvällen. Det vill jag fortsätta med, säger Benazir.

Matlagning populärt

Vid sidan av volleybollträningarna har Lemonade IF lagkvällar en gång i månaden. Då lagar de ofta mat tillsammans, gör någon rolig aktivitet och sitter även i smågrupper och samtalar. Både för att umgås och för att prata om vad de vill förändra i föreningens verksamhet.

– Lagkvällarna är jätteviktiga. Visst är det jättesocialt på träningarna, men de som inte kan så mycket volleyboll vågar kanske inte lika mycket där. När vi träffas vid sidan av har vi mer samma förutsättningar och då vågar alla prata vara ännu mer delaktiga. Ibland gör vi lekar, tittar på film eller gör något annat.



Tror ni att ni kommer att driva föreningen vidare även den dag ni själva slutar spela volleyboll?

– Folk frågar ibland vad vi ska göra om fem år, typ. Vi bara: "Va?". En tjej i styrelsen ska bo i Spanien nästa säsong, till exempel, så man vet aldrig vad man gör i framtiden. Vi känner att det är NU vi är. Vi kör hundra procent, säger Selma Snelder och fortsätter:

– Vi väntar inte med att starta saker. Vi kör allt vad vi har hela tiden. Och vi väntar inte med att ha vår största fest någonsin tills klubben fyller tio år. Den ska vi ha nu när vi fyller ett.

Fakta: Lemonade IF

Grundad: 2018.

Hemvist: Onsala och Kungsbacka.

Verksamhet: Volleyboll som utgår från ungdomarnas perspektiv. Tävlandet står inte i centrum, men klubben deltar med åldersblandade lag i turneringar där det är möjligt. Vid sidan av idrotten ordnar Lemonade lagkvällar med matlagning och olika sociala aktiviteter.

Styrelse: Sex personer i åldern 15-18 år.

Klubbnamnet: Kommer dels från en av föreningsgrundarnas stora förebilder Beyoncé och hennes album Lemonade, dels från ordspråket "When life gives you lemons, make lemonade".