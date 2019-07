Nominera din eldsjäl inom kategorin Hälsa här

Efter utnämningen till Årets Eldsjäl har Höllvikens Boxningsklubbs ledare Ken Kvist fått inbjudningar till att prata på olika event.

På Sundsgymnasiet i Vellinge ordnades en inspirationsträff om hur man kan få en bättre skola i framtiden. Det gav oväntat snabbt ett konkret resultat i form av ännu ett Ken Kvist-signerat projekt.

– På plats var skolledning, politiker, föreningsledare, stora företagsledare... och så lilla jag. Jag var inbjuden som Årets Eldsjäl för att sprida lite inspiration genom att prata i några minuter, berättar Ken Kvist.

Yoga och frukost

Han talade inför alla "höjdare" om sina egna erfarenheter av att ha jobbat med skolklasser. Och att han märkt att många elever har svårt att hitta "här och nu", "rätt tillstånd vid rätt tillfälle".

Ken Kvist sa: "Bästa sättet att få ordning på det är mental träning. En bra sådan träning är att ungdomarna startar med yoga och en nyttig frukost på morgonen innan skolan börjar. Då hittar de lugnet och andningen."

Han fortsatte: "Jag har redan klart med platsen. Jag har yogamattor. Jag har gjort klart med en sponsor som ordnar frukost. Jag har redan pratat med pensionärerna som jag tränar och de vill jättegärna servera frukosten till ungdomarna. Mötet mellan unga och äldre gör att eleverna kommer i ännu bättre tillstånd. Det enda jag inte har är en yogalärare som kan hålla i passet mellan sju och åtta på morgonen."

Från 25 till 50

Då ställde sig en man i lokalen upp. Det visade sig vara kommunikationschefen på Raoul Wallenberg-institutet. Han sa: "Jag bor i Skanör/Falsterbo och är själv yogalärare. Jag hinner inte, men min fru är också yogalärare. Hon ställer säkert upp."

Det gjorde hon.

Några veckor senare ordnades den första frukostyogan i Höllvikens Boxningsklubbs lokaler. De inbjudna var barn från en högstadieskola i Höllviken. Det blev tre tillfällen på onsdagsmorgnarna innan sommarlovet kom emellan.

– Första gången kom det 25 ungdomar, andra gången 50. Det är ganska fantastiskt, klockan sju på morgonen utanför skoltid! säger Ken Kvist och fortsätter:

– Kul också att både kommunpolitiker och skolchefer med stort intresse deltog i yogan och var grymt imponerade. Och det är som jag sa till kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler efter yogapasset: "Vellinge är en av Sveriges bästa skolkommuner på de 'hårda' värdena. Nu ska vi bli bäst även på de 'mjuka' värdena. Och det börjar på yogamattan.".

Det är planerat för en fortsättning i höst.

– Tänk om vi i framtiden kunde få in morgonyoga på skolschemat, så att vi kunde nå alla elever.

Ordnade egen gala

När Ken Kvist får frågan om vad Årets Eldsjäl-priset har betytt är det första han svarar:

– Det mest markanta är att det har öppnat upp nya dörrar i kommunens korridorer. Jag var redan tidigare med i en del projekt med kommunen, som exempelvis Idrottsrådet som jag var med och startade. Men nu känner jag att det har blivit lättare att påverka och jag har fått ännu bättre kontakt med dem som jobbar för kommunen.

Ett tecken på detta är att Ken Kvist, redan fyra månader efter att han kläckte idén, i samarbete med kommun och Idrottsrådet arrangerade den första upplagan av Vellinge kommuns egna idrottsgala.

Det andra Kvist säger om prisets betydelse:

– Vår klubb har blivit mer synlig och fått fler medlemmar. Media har blivit ännu mer intresserade av oss. Och jag har försökt – och lyckats – få journalisterna att inte skriva så mycket om mig utan om annat i klubben. Bland annat har man uppmärksammat de värdeord vi arbetar efter: "Engagemang, samarbete och prestigelöshet".

Fått nya sponsorer

Höllvikens Boxningsklubb har också fått flera nya lokala sponsorer – som inte vill synas.

– De har inte gått in med stöd till vår tävlingsverksamhet, utan till vårt arbete med att få både ungdomar och äldre att röra mer på sig. Företag har stöttat med pengar till t-shirts, kepsar, resor, till tonårstjejernas avslutningsmiddag. Ja, till allt möjligt. När jag har pratat om att man ska tillföra värde och inte kräva något, så har det smittat av sig till företagarna. De säger: "Fan, Ken, det här är helt rätt och stämmer med vår filosofi! Vi vill satsa på bredden, men vi vill inte att du nämner vårt företagsnamn. Vi vill inte att vår logga ska synas. Vi vill vara lika prestigelösa som ni är i klubben."

Fick stående ovation

En tredje förändring som 2019 års eldsjäl märker är att han blir inbjuden som talare i nya sammanhang.

– Jag har varit på Malmö högskola och föreläst för unga människor som utbildar sig i sports management för att kunna bli sportchefer i stora klubbar. Där handlar det mycket om pengar, men jag berättade om min filosofi kring själva ledarskapet. Om att se människor, att få dem att växa genom att tillföra värden. Jag fick en stående ovation. Och efteråt var det fyra-fem studenter som kom fram och ville göra intervjuer med mig för sina avhandlingar.

Vad blir ditt nästa projekt?

– Nu tänker jag starta ett ledarskapsläger, där jag vill inspirera fler klubbar att starta ungdomsstyrelser och släppa in ungdomarna även i huvudstyrelsen. Det har vi gjort i vår boxningsklubb och de unga sitter inte bara med för att lyssna, utan de har också rösträtt.

Dina prispengar i Årets Eldsjäl var 10 000 plus 15 000 plus 50 000 kronor. Vad har du använt pengarna till?

– Man ska kanske inte berätta det, men de första 10 000 brände jag första kvällen på mina vänner. Det räckte att köpa två champagneflaskor och mat, så var de pengarna slut.

Och de 15 000?

– På klubbens årsmöte kallade jag fram sex stycken mammor till våra unga boxare. De fick varsitt presentkort på 2 500 kronor till ett spahotell.

Och de 50 000?

– En del av de pengarna användes när en restaurang och nattklubb här i Höllviken ville ordna en eldsjälsfest för att jag hade vunnit priset. Då sa jag att jag ville bjuda alla gäster på välkomstdrinken och betala för att ta hit mitt favoritband. Det kom ett par hundra gäster.

Träna på att tala

Men det finns saker som är värda mer för Ken Kvist än utmärkelser och prispengar:

– I morse hade jag min vanliga träning med pensionärerna. Vi har alltid skojtävlingar. De som vinner ska hålla ett litet tal, som en kul grej och för att träna på att tala inför varandra. En kvinna som var en av vinnarna idag sa: "Detta är fantastiskt. Jag har kommit hit och börjat träna som 70-åring. Jag hade inte mycket mer förväntningar än att komma hit och slå på en säck. Men vad som har hänt är att jag som 70-åring har fått nya vänner. Jag hade ett bra liv förut också, men nu har jag fått nya vänner och ett ännu mycket bättre liv.". Så sa hon, berättar Ken Kvist.

Han tystnar en sekund och säger:

– Och så tackade hon mig för det. "Utan dig och ditt sätt att vara hade jag inte fått de här nya vännerna", sa hon. Att få ta emot sådant... det är häftigt. Det går inte att köpa för pengar.

