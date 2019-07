Nominera din kandidat inom kategorin Hälsa här

Christer Kustvik är chefredaktör på dagstidningen Östgöta-Correspondenten. Han har på senare år skrivit många texter om nyttan av motion. Och att det inte krävs särskilt mycket.

I artikelserien "22 minuter" utmanade han Correns läsare. Han sporrade dem att röra på sig 22 minuter per dag och dela med sig av sina erfarenheter.

– Forskning visar att 150 minuters fysisk aktivitet i veckan är tillräckligt för att ge positiv effekt på hälsan. Det motsvarar 22 minuter om dagen, säger Christer Kustvik.

Lyssna på en podd

En viktig poäng med satsningen "22 minuter" var att visa att träning inte behöver vara så märkvärdigt.

– En risk med sociala medier är att de som inte rör på sig tror att det är ultramaraton, Vasaloppet och Vätternrundan som gäller. Men det räcker med betydligt enklare saker för att må bättre. Ett råd jag kan ge är att du tar en promenad istället för att sitta i soffan i en halvtimme, säger Christer Kustvik och fortsätter:

– Om du tycker det är tradigt att gå ut och gå, lyssna på musik, en podd eller en ljudbok. Då lovar jag att den där halvtimmen går rätt fort. Gör man en sådan promenad varje dag är man hemma med sina 22 minuter. Efter det kanske man får lust träna mer, och då ger det ännu större hälsoeffekter.

Christer Kustvik mådde riktigt dåligt innan han lyckades förändra sitt sätt att leva.

Han jobbade som sportjournalist med oregelbundna tider och ofta högt arbetstempo. Middagen bestod inte sällan av en korv med bröd eller en hamburgare som slukades i steget.

Inga mediciner hjälpte

Och sedan tidigt 1990-tal var han drabbad av epileptiska anfall. Christer medicinerade mot epilepsin under många år men kom ändå inte tillrätta med det.

– Under 00-talet var jag ibland sjukskriven i långa perioder. Inga mediciner hjälpte, berättar han.

För sju-åtta år sedan kom ljusningen. Christer gick till slut till en terapeut som hjälpte honom att stresshantera och lägga in tid för återhämtning och fysisk aktivitet i kalendern. Även kosten förändrades.

– Jag minskade kraftigt på kolhydraterna. Jag slutade också helt att dricka alkohol, eftersom det inte påverkar mitt huvud på något bra sätt, berättar Christer Kustvik.



Vilken effekt på hälsan gav de här förändringarna?

– Anmärkningsvärt nog blev jag besvärsfri ganska direkt. Jag mådde snabbt allt bättre och bättre. Jag kunde sluta med medicinerna och mina epilepsiproblem hade försvunnit.



Vad och hur mycket tränar du idag?

– Oftast tre gånger i veckan. Jag spelar innebandy och kör spinning varje vecka och sedan är det lite olika vad jag gör. Jag kör en del mountainbike och kajak. Jag spelar golf och jag är ute i skogen mycket och går långa promenader med hunden. Och så försöker jag få in vardagsmotion, som att stiga av en hållplats tidigare för att få en extra tio minuterspromenad och sånt.



Hur upplever du träningen och vad den ger?

– Alla som tränar känner kicken efteråt. En del gör det även under träningens gång. Så är det inte för mig, men jag får en kick efteråt. Känslan av att man mår så jäkla bra. När jag sitter i omklädningsrummet efter ett spinningpass inser jag hur nyttigt detta är för mig. Jag blir så himla pigg i huvudet och initiativrik. Hjärnan känns krispig fastän man sitter där och är genomsvettig.



Du är chefredaktör på en ganska stor tidning. Hur har du gjort för att minska stressen så gott det går?

– Jag har stressahanterat på ett enkelt sätt. Jag har funderat på vad som gör mig stressad och försöker låta bli de sakerna och istället göra mer av det som minskar stressen. Jag försöker träffa människor som jag mår bra tillsammans med.



Mer?

– Jag har styrt upp min kalender och ser till att inte ha några glädjekalkyler. Det tror jag är viktigt. Om jag har ett möte på en timme inplanerat så skriver jag in en timme och en kvart. På så sätt rasar inte kalendern om ett möte blir lite försenat.



Jag sa i förväg att den här intervjun skulle ta cirka 20 minuter. Vad har du skrivit in i din kalender?

– Haha, jag ska se... En timme skrev jag in för detta.



Det har faktiskt gått 20 minuter nu, och jag känner mig ganska klar!

– Bra. Då har du skänkt mig många minuter nu!

Nominera din kandidat inom kategorin Hälsa här