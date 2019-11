Läs mer om Sverigelotten och Mustaschkampen här

Anna Laurell Nash är en av Sveriges mest framgångsrika boxare och den enda kvinnliga som varit med i ett OS. Hon vann två VM-guld, tre EM-guld och åtta SM-guld under sin karriär. Under vinjetten "The Fight Never Stops" ställer Anna Laurell Nash, Mikaela Laurén, Agnes Alexiusson och Love Holgersson nu upp för att i november uppmärksamma prostatacancer och det stora behov av forskning som finns på området.

Självklart att ställa upp

Syftet med Prostatacancerförbundets "Mustaschkampanjen" är både att öka kunskaperna om sjukdomen och att samla in pengar till forskningen inom området. För Anna var det givet att ställa upp som ambassadör när frågan ställdes.

– Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och varje dag får 27 män diagnosen. Därför är det såklart oerhört viktigt att vi alla gör vad vi kan för att forskningen på området ska få mer stöd och därmed kunna gå framåt, säger Anna Laurell Nash.

Anna har själv mött prostatacancer i sin närmaste omgivning.

– Jag hade en lite mer avlägsen bekant som gick bort i sjukdomen. En annan vän till mig drabbades redan i 30-årsåldern och en släkting till mig fick också sjukdomen. Som tur var så klarade de sig de båda och är idag friskförklarade. Men det är klart att man får sig en tankeställare när man ser sjukdomen på nära håll.

Träning fortfarande viktigt

Anna vet också vad det innebär att plötsligt förlora sin hälsa. 2006 drabbades hon av struma och fick abrupt avbryta sin karriär.

– När man är frisk är ju hälsan inget man tänker på överhuvudtaget. Man går bara runt och lever och tänker att det alltid kommer att fortsätta så. Egentligen är det sorgligt att man ska behöva hamna på botten innan man kan uppskatta att vara frisk, för det är verkligen något man gör när man har erfarenhet av att vara riktigt sjuk.

Anna fick hjälp och gjorde två rekordcomebacker innan hon slutligen fick operera bort sköldkörteln. Därefter var hon med i två OS innan hon lade handskarna på hyllan. Idag jobbar hon med träning och hälsa och som processcoach i frågor som rör företagskultur, teambuilding och ledarskap. Utan sköldkörtel är Anna idag beroende av rätt medicinering för en normal tillvaro.

– Struma är en komplex sjukdom och det är inte alltid lätt att hitta rätt i medicineringen. Det som funkar för mig fungerar inte för någon annan och också på det här området behövs det absolut mer forskning. Men jag är i grunden optimist och just nu mår jag fint.

Snart tvåbarnsmamma

Även om Anna inte boxas längre är träning fortfarande en viktig del i hennes vardag.

– Att syssla med elitidrott är ju inte särskilt hälsosamt... Men att röra på sig i vardagen är otroligt viktigt för både den fysiska och den mentala hälsan. Jag försöker klämma in något varje dag, det kan vara en promenad eller ett träningspass, eftersom jag vet att jag mår så mycket bättre då, säger hon.

Med en tvååring hemma och en bebis i magen, med beräknad förlossning i mars nästa år, är det dock inte alltid så lätt att hinna med.

– Men allt behöver inte vara så perfekt! Vår tvååring får följa med till gymmet ibland och sen kan man ju alltid köra armhävningar eller lite kettlebell hemma. Dessutom är jag ju ute mycket mer sen jag fick barn, och det mår jag också bra av.



FAKTA

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Årligen drabbas cirka 10 000 män i Sverige. Men chansen att besegra sjukdomen är, jämfört med många andra cancerformer, relativt god – åtminstone om den upptäcks i tid. Den relativa fem- och tioårsöverlevnaden ligger på 92 respektive 83 procent. Under november så går ett extra överskott för varje såld digital lott av Folkspels Sverigelotten till Prostatacancerförbundet och Mustaschkampen.