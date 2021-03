Boo:s flicklag nekas att möta pojkar i cup

Samuel Waermö har tränat laget Boo FF F11:4 (flickor födda 2011) sedan de var sex år gamla. Laget har anmält sig till och spelat turneringar med pojkar vid ett flertal tillfällen. Bland annat spelade de mot pojkar i S:t Eriks-Cupen förra säsongen.

– Våra flickor tycker ju att det är fantastiskt kul med fotboll och spelar ofta på rasterna i skolan. När vi spelade mot tjejer i Nackamästerskapen så var det både spelmässigt och målmässigt väldigt ojämna matcher. Då tänkte vi att det hade varit bättre och roligare med fler utmanande matcher. Våra tjejer älskar ju det. När vi spelade mot pojkar i S:t Eriks-Cupen tyckte dem att de var de roligaste matcherna.

De senaste två åren har laget därför velat anmäla sig till pojkklassen i turneringen ”Nackamästerskapen”. Turneringen sträcker sig över två helger och arrangeras av Boo FF, Järla IF, Älta IF, Saltsjöbaden IF och Sickla IF. Men att spela mot killar tillåts inte av arrangörerna.

När Samuel Waermö och hans ledarkolleger velat ha en motivering till beslutet har de fått svaret att det är för att undvika att elitsatsande lag deltar i turneringen.

– Från början togs beslutet för att akademilag på tjejsidan inte skulle komma in och spela mot pojkar, det är vi med på. Men vi är ju ett vanligt breddlag och dessutom ett lag i en av arrangörsklubbarna. Vi är så långt ifrån ett elitsatsande lag som möjligt.

”Tjejerna tycket det är konstigt”

Varför turneringen inte kan låta lag som hans eget vara med och spela mot pojkarna, känner Samuel Waermö inte att han fått svar på.



– I dag (tisdag) fick jag svaret att de inte vill ge någon motivering. De tycker inte att det finns någon anledning att göra det. De skrev bara att vi avslutar diskussionen.

Hur reagerar tjejerna på det här?

– Tjejerna tycker det är konstigt. De är nio-tio år men de blev bedrövade och vissa blev jättearga. De frågade varför, men vi kan ju inte ge någon förklaring.

Samuel Waermö och hans kolleger upplever att både tjejerna och pojkarna de möter vinner mycket på att spela mot varandra. De har också hört från många ledare i motståndarlagen att de uppskattat matcherna.

– Det är också lärorikt för pojkarna att känna att flickor också kan spela fotboll mot pojkar. Vi blev lite mörkrädda att det redan i så ung ålder finns fördomar hos pojkar när de är nio till tio år. Flera lag hånskrattade tyvärr innan de skulle möta oss. Därför tycker vi det är en viktig del att ta tag i, speciellt i såna här unga åldrar.

Laget har fått nej från en annan turnering vid ett tidigare tillfälle, men de ändrade senare sina regler och släppte in laget. Men i fallet med Nackamästerskapen känns det extra tungt då deras egen förening ställer sig bakom beslutet, menar Samuel Waermö.

– Vi tycker att det är förkastligt och hela ledarteamet har pratat om det. Det är bedrövligt att vi inte kommit längre. Självklart ska flickor kunna spela mot pojkar. Det borde vara helt självklart. I vår och flickornas värld är det det.

Han fortsätter:

– Jag frågade föreningen: ”om de här tjejerna hade varit killar, då hade det varit okej? Det finns inga andra hinder?” Och ja självklart, då hade det varit okej. Men då handlar det ju bara om vilket kön de har och de är nio år gamla.

Arrangörernas svar: ”En breddturnering”

När tävlingsledare, Björn Eriksson, på Stockholms fotbollförbund får frågan om deras ståndpunkt i frågan säger han följande:

– Det är upp till varje föreningsarrangör, men det är väl någon form av riktlinje att vi godkänner det (i S:t Eriks-Cupen) och det borde det väl vara för klubbarna också, men det kan finnas många olika omständigheter så det är upp till dem.

Arrangörsklubbarna skriver följande i ett gemensamt mejl:



”Reglerna finns då Nackamästerskapen är en uttalad breddcup. Vi i arrangörsgruppen menar att flicklag som spelar i pojkklasser ofta gör detta för att möta svårare motstånd och som oftast inte klassas som breddlag helt enkelt.

Vi som arrangörer ser inte att kön har med saken att göra. Vi anser att även pojklagen inte ska behöva möta lag som inte har i en breddturnering att göra, det spelar ingen roll om det är pojkar eller flickor de möter.”

