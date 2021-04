”Blivit ganska bra på att känna in en imaginär publik”

Clara Henry har de senaste åren tagit sig an flera stora uppdrag.

Hon har lett Melodifestivalen, haft egna programserier – och utöver det skrivit böcker och skådespelat. Hennes arsenal är bred och sedan SVT-programmet ”Du Clarar mer än du tror” har hon även blivit allt mer känd som löpare. Men hennes relation till idrott och träning sträcker sig betydligt längre än så.

– Jag har tränat i olika idrottsklubbar under hela min uppväxt så jag har en ganska nära relation till föreningslivet – och eldsjälar. Jag tränade friidrott från att jag var 12 tills att jag fyllde 18 år. Det kryllar av folk som vill att unga ska vilja träna och engagera sig inom sporter. Det är fint på något sätt att ha det bakom sig och att nu stå här och få hylla de som man själv såg upp till när man var yngre, säger Clara Henry som den 19 april leder Eldsjälsgalan på Vasateatern i Stockholm.

”Det var verkligen trygghet”

Under friidrottskarriären testade Clara Henry på flera olika grenar. I Mölndal AIK har hon bland annat hoppat höjd och sprungit de kortare sträckorna – ibland även över häckar.

På friidrottsarenan kände hon sig trygg och hon tror att just det är ett av idrottens viktigaste uppdrag att leva upp till.

– Jag minns själv när jag gick i högstadiet, det var inte den roligaste tiden i mitt liv, och att bara komma i väg till friidrotten, det var verkligen en trygghet. Det handlade egentligen så lite om prestation, säger Clara Henry och fortsätter:

– Ska man dit så många dagar i veckan så måste det vara en plats där man har roligt och känner sig som en i gänget och att man är önskad, annars är det inte kul.

Det var i höstas som Clara Henry för första gången sprang en ultradistans, då var sträckan på sex mil. Men på valborg, den 29 april, ska hon springa desto längre. Då ska hon ta sig an 84 kilometer på en tid under 24 timmar i kampen mot barncancer. Hon berättar att projektet växte fram under coronatristessen tidigare i år.

Vad har löpningen betytt för dig under pandemin?

– Otroligt mycket faktiskt. Jag började i oktober och det har varit så skönt att kunna haka upp sina dagar på det. Även om jag inte har jobb, och man inte kan träffa sina vänner eftersom att alla sitter hemma och glor, så vet man att man har 45 minuter backträning som i går och i dag har jag ett långpass på två timmar. Att det händer något under dagarna betyder väldigt mycket.

”Bra på att känna in imaginär publik”

Det kan ju vara lätt att ”nörda” in sig på saker som löpare – har du upplevt det?

– Jag är inte så ”nördig” men jag har skaffat sådana där gjutna sulor som är gjutna efter mina fötter och det är jättedyrt. Det är något som jag i efterhand tänkte: varför köpte jag det här? Men det är för att jag tror att jag är lite kort i någon muskel eller sena så jag kan få så himla ont under min vänster fot. Då var det någon som sa att jag måste ha lite stöd under den foten så det kanske är det nördigaste jag hittat på.

Blev det bättre då?

– Ja, det blev jättemycket bättre!

På måndag får dock löpningen stå åt sidan för då är det dags för Eldsjälsgalan. Hon tycker att uppdraget som programledare känns ärofyllt. Och i coronatider då många sitter hemma hoppas hon kunna bjuda på en stund av gemenskap.

– Lite av min bakgrund från att göra videos på Youtube går så mycket ut på att prata med en publik som inte finns där. Jag tror att jag under åren har blivit ganska bra på att känna in en imaginär publik. Jag tror verkligen att det kommer att bli kul och mysigt, och jag kommer nog att få mycket energi av att veta att det är många som tittar.

