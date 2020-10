”Blev sån uppståndelse att han ville sluta åka skidor”

Längdskidåkaren Zebastian Modin, 26, har trots sin unga ålder, tillhört världseliten i ett helt decennium. Han föddes med ögonsjukdomen glaukom vilket gjorde att hans syn var kraftigt nedsatt och försämrades ytterligare när han var sex år gammal.

Men strävan efter äventyr och utmaningar har aldrig saknats, det vittnar mamma Anette Modin om.

– Han spelade fotboll och bandy och all typ av idrott när han var liten. Han har gjort det som han har velat göra hela tiden. Sen är han väldig orädd, han har till exempel cyklat downhill på tandem från Åreskutan. Det har varit mycket roliga men tokiga saker, säger hon och skrattar.

”Ingen som hade förväntat sig det”

Familjen Modin bor i Östersund och Anette berättar att de är få skidåkare i trakten som inte har provat att staka några meter med slutna ögon efter att ha sett Zebastian åka.

– Att åka skidor när man inte ser är nog bland det svåraste man kan göra. Balansen sitter i synen och man står nästan alltid på ett ben när man åker skidor. Att åka skidor och rullskidor i farter upp till sjuttio kilometer i timme är en stor utmaning och en jäkla trigger för Zebastian.

Zebastian Modins genombrott kom i Vancouver 2010 under Paralympics. Den då 15-åriga längdskidåkaren hade kvalat in via världscupen och åkte till Kanada mest för att se och lära. Men han kom hem med en bronsmedalj i sprinten.

– Det var ingen någonsin som hade förväntat sig det. Det var lite uppochnedvända världen ett tag, säger Anette Modin.

Blev en offentlig person

Sprinten var den enda tävlingen som tv-sändes och det fick stor uppmärksamhet. Över en natt blev Zebastian Modin en offentlig person – och intrycken blev många. Kanske lite för många just då.

– Han hade aldrig varit med om något likande. Det var alltifrån kommunalpolitiker till radio och tv som skulle ta emot honom på flygplatsen. Alla var ju fantastiska. Men det blev en sådan uppståndelse att han där och då faktiskt ville sluta åka skidor. Det var inte det som han var ute efter, han ville bara åka skidor.

Hur förhöll ni er till det då?

– Han fick bestämma väldigt mycket själv. Efter Paralympics i Vancouver ville de bland annat ha med honom i Lilla Sportspegeln. Parasportförbundet tyckte att det här var fantastiskt att de skulle få det medieutrymmet. Det slutade med att hans dåvarande guide åkte, säger Anette Modin och fortsätter:

– Jag kommer ihåg samtalen, vi fick säga att han ville stanna hemma och de fick acceptera det. Vi fick en lugn stund där ett tag. Sen är det där också något man tränar upp och man behöver tid för att försöka förstå vad som händer. I dag är jag rätt säker på att han trivs i det.

Svårt att hitta guider

Lyckligtvis fortsatte karriären. I dag står han med ytterligare fyra medaljer i Paralympics och i fjol tog han ett VM-guld i Prince George, Kanada. Och intervjuer, det är inga problem.

– Han är ganska fri när han uttrycker sig och det tycker jag är lite roligt. När han är förbannad så är han förbannad och det syns och hörs i intervjuer. När han är glad säger han det också.

Liksom många andra elitidrottare har Zebastian Modin drabbats av skador från och till under karriären.

Därtill har han även en del andra utmaningar för att få satsningen att gå ihop. Han är beroende av att ha guider vid träning och tävling, och dessa måste han anställa och avlöna via sitt eget bolag.

– Det här med guider har inte varit lätt och det är fortfarande inte lätt. I dag går det så fort också så det måste vara personer som precis har avslutat sin karriär på en elitnivå. De växer inte på träd. Men det viktigaste är som för alla, att man får göra det som man vill göra.

Vid VM 2019 åkte Emil Jönsson Haag med Modin men nu är det mestadels Robin Bryntesson som han åker med som guide.

I familjen Modin är man både envisa och vana företagare – och det har alltid haft ett tydligt motto för satsningen.

– Vi ska aldrig hamna i ”det här gick inte”. Den dagen Zebastian lägger av så ska det vara för att han själv känner sig klar.