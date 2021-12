Björkman: Padeln är ett lyft – inget hot

Jonas Björkman är en av våra största tennishjältar.

Han var världsetta i dubbel och förde Sverige till tre segrar i Davis Cup.

Hösten 2020 blev han erbjuden jobbet som förbundskapten för padellandslaget.

– Spelarna ville ha mig. Det var inget svårt beslut. Jag kände mig hedrad och älskar att representera Sverige.

Kontraktet sträckte sig över 2021 – men med chans att förlänga.

– Jag trivs i rollen och fortsätter även nästa år. Jag ser fram mot att fortsätta att utveckla sporten och inte minst organisatoriskt. Två europeiska förbund gör att det även spelas två EM. Padelsporten lider fortfarande av växtvärk, men det kommer bli bättre.

Foto: EVELINA CARBORN

Padeln föddes i Sydamerika. I Europa var Spanien först att placera sporten på kartan – men Sverige var inte långt efter.

– Vi är ett ledande land och har upplevt en padelboom som är svår att beskriva, säger Jonas Björkman.

540 000 har bokat bana 2021

Det handlar om siffror som är smått unika.

Färsk statistik från Svenska Padelförbundet visar att 620 unika spelare bokade en bana 2014. I år har redan över 540 000 spelare bokat bana.

2014 spelade vi 25 000 timmar på banan, 2021 handlar det om ofattbara 5 800 000 timmar.

– Det är galna siffror. Men mycket handlar om att padeln, tillsammans med golf och tennis, fick ett rejält uppsving när pandemin spreds över hela världen, berättar Jonas Björkman. Det var några få sporter som du kunde hålla på mig.

Hur tror du att padelns intåg påverkar intresse för tennisen?

– Bara positivt som läget är i dag.

Hur menar du då?

– De som gillar tennis kanske även kompletterar med padel i sociala sammanhang och tvärtom. Vi lever fortfarande i en pandemi och har ett annat sätt att förhålla oss just nu än tidigare. Jag tror du måste vänta och se några år innan du kan göra en riktigt bra utvärdering.

Tror du att padeln kan skrämma bort ungdomar som vill satsa på att bli bra i tennis?

– Nej, jag ser det inte så heller. Barn och ungdomar som är upp till tolv år kanske skulle sluta med tennisen ändå eftersom den är så utslagskrävande om du ska nå toppen. Då är det bra att de hittar andra sporter. Jag tycker att padeln är ett lyft för tennisen och för racketsporten i stort.

Foto: ANDERS WIKLUND/TT NYHETSBYRÅN Foto: ANJA NIEDRINGHAUS / EPA TT NYHETSBYRÅN Foto: BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Växte upp i Alvesta

Jonas Björkman växte upp i den småländska tätorten Alvesta.

Han spelade ishockey och tennis men övergav skridskorna och satsade allt på den svåra tennis när han var 18 år och vann JSM.

1991 blev han proffs och två år senare, i november 1993 klev den unge talangfulle svensken in på listan bland världens 100 bästa spelare.

Björkman var som bäst rankad etta i världen i dubbel och fyra i singel.

I december 1997 klev han upp i den absoluta världstoppen efter turneringssegrar i Auckland, Indianapolis och Stockholm. Dessutom gick han till semifinal i US Open.

Smålänningen hade inga dödande slag utan fick nöta ner sina motståndare med olika strategier.

Han bestämde sig tidigt att han aldrig förlora en match på grund av dålig fysik.

Under sina 18 år som proffs vann Björkman sex singeltitlar och 54 dubbeltitlar. Han vann nio grand slam. Tre gånger i Wimbledon, tre gånger i Australian Open, två gånger i Franska öppna i Paris och en gång i US Open i New York. Lägg därtill tre segrar i Davis Cup med Sverige.

Tränar Mirjam Björklund

Tenniskarriären var över 2008. Två år senare flyttade Jonas Björkman hem till Sverige med sin fru Petra och barnen Max och Bianca efter 16 år i Monaco intill Medelhavet.

Jonas Björkman fyller 50 år i mars. I dag är han en etablerad affärsman, men den tidigare världsstjärnan har svårt att släppa taget om racketen som en gång förändrade hans liv.

Foto: KARIN TÖRNBLOM / IBL

Han är förbundskapten för padellandslaget och tränare för det svenska 23-åriga löftet Mirjam Björklund.

– Jag tränar henne när hon är hemma, men när Australian Open avgörs senare i vinter åker jag med henne, säger Björkman som dessutom är expertkommentator under Discoverys sändningar.

Hur hinner du med allt?

– Jag jobbar med det som inspirerar mig, säger Jonas Björkman.





Björkman var rankad etta i dubbel och fyra i singel Namn: Jonas Björkman Född: 23 mars 1972 Bor: Saltsjöbaden, strax utanför Stockholm. Familj: Gift med Petra. Sonen Max född 2003 och dottern Bianca född 2008. Yrke: Entreprenör, tennistränare och tv-kommentator. Idrott: Tennis. Proffs: 1991–2008. Främsta meriter: Björkman var som bäst rankad som nummer fyra i världen i singel och etta i dubbel. Sex titlar på ATP-touren i singel. 54 titlar på ATP-touren i dubbel varav nio segrar i grand slam. Tre segrar i Wimbledon, tre segrar i Australian Open, två segrar i Franska öppna och en seger i US Open. Tre Davis Cup-segrar med Sverige 1994, 1997 och 1998. Favoritlag: Leksand i ishockey och Hammarby i fotboll. Aktuell: Är förbundskapten för Svenska padellandslaget. Visa mer

LÄS MER: Forsbackas ja till div 2 kan ruinera klubben

Storsatsning på padel – hör trion bakom projektet