”Att representera sin egen by är jätteviktigt”

Norrbotten är landets största län men de senaste åren har fotbollen haft svårt att frodas. Det var därför med stor glädje som Norrbottens FF under våren 2020 drog i gång projektet Fotbollsgnistan med hjälp av Arvsfonden. Syftet var att få in barn och ungdomar i fotbollsföreningar, både i återupplivade och nystartade klubbar.

Paulina Lindström tillsattes som projektledare och knappt två år senare kan de se att arbetet givit fina resultat. I april prisades de dessutom i Uefa Grasroots Award i kategorin ”Best participation initiative”.

– Jag är stolt över att det finns så pass mycket engagemang och en önskan om att engagera barn och ungdomar ute i byarna. Många av de vilande föreningarna har tagit krafttag för att hjälpa till och engagera sig. Utan de skulle inte det här projektet få ett pris. Min största arbetsuppgift är egentligen att tända den här gnistan och glöden att spela fotboll och träna tillsammans.

”Svårt för folk att förstå”

Projektledaren har en gedigen fotbollsbakgrund och arbetade tidigare som idrottslärare, hon berättar att det funnits en fin fotbollstradition i Norrbotten. Men av diverse anledningar har utövande av sporten minskat drastiskt, fram tills nu.

– Tidigare i vårt distrikt så var det fotboll i varenda liten by, speciellt på glada 80-talet. De flesta byarna har jättefina fotbollsplaner men i takt med urbaniseringen har många flyttat. En del har kanske känt att det varit svårt att bedriva fotbollslag eftersom att det traditionellt i lagsporter krävs att man är lite fler.

Trots det har Fotbollsgnistan hittills resulterat i runt 25 återstartade fotbollsföreningar och 35 helt nya.

– Just nu är vi tillbaka på samma nivå det var på 80-talet med antalet föreningar. Det är helt sjukt. Det är svårt för folk att förstå att det är så pass många nya lag. För att få ihop det till alla lag kör de mixat med pojkar och flickor tillsammans i massvis av olika åldrar, ofta uppdelat efter skolåldrar.

Dök upp 70 barn på första passet

Det har handlat om att sänka trösklarna för att börja spela fotboll. Alla som varit sugna på att starta upp ett lag har fått hjälp med att rekrytera ledare samt fått tillgång till ett startpaket med fotboll, västar och koner.

– Jag är ute och reser och besöker skolorna i samband med att vi kör i gång de första träningarna. Då hjälper jag till att hålla i de första träningarna så att de nya ledarna får fasas in i uppdraget. Det är lite speciellt att rekrytera ledare i byar där de kanske inte haft en fotbollsmatch sedan 1968.

Paulina Lindström berättar om den nordligaste byn Karesuando där projektet välkomnades med öppna armar, det dök upp 70 barn på det första träningspasset.

– De åkte från alla byar med sju mils omkrets för att komma till träningen. De har tre lag i Karesuando. Deras närmsta matchmotståndare är tio mil i från dem, det är Vittangi. Deras närmsta konstgräsplan är i Kiruna FF och då är det 18 mil dit.

Syns inte med i RF:s statistik

Under coronapandemin har idrotten påverkats kraftigt av restriktioner och Riksidrottsförbundet har regelbundet kommunicerat kring olika stödpaket. Trots det har fotbollen växt i Norrbotten, och det finns en förklaring menar Paulina Lindström.

– Jag får också läsa mycket domedagssiffror om hur illa allt är men varför det här inte syns är för att alla siffror som bygger statistiken är baserat på Riksidrottsförbundet.

Förenklat handlar det om att föreningarna är så små och ofta inte har något kansli. Det viktigaste är att hålla i gång en verksamhet, inte att sätta sig in i de större systemen.

– Det är tyvärr lite väl svårt för de här föreningarna att göra det, de har mycket aktiviteter men det syns aldrig. Det ser ut som att det är vita kluster överallt i vårt län och säkert i andra delar av Sverige också. Det finns dolda siffror. Sen är det klart att idrotten drabbats hårt (under pandemin), fotbollen har inte drabbats lika hårt eftersom det är under sommarperioder och corona inte varit lika illa då. Men futsalen som sport inomhus under vintern har drabbats hårdare.

”Viktigt att representera sin by”

Fotbollsgnistan har löst det genom att själva anordna mindre cupserier och ett årligt distriktsmästerskap. Det ger de nystartade föreningarna en chans att växa in i sin verksamhet och på sikt vidare utforska möjligheterna.

Att tillgängligöra föreningslivet är viktigt på flera olika sätt.

– Forskningen visar att barn och ungdomar som bor i glesbyggd har sämre hälsa än de som bor inne i stan. För dem är det jätteviktigt att ha närheten och kunna ta sig till sin egen aktivitet annars är det endast de barnen med föräldrar som kan skjutsa till närmaste ort som får vara med och spela en idrott, säger Paulina Lindström och tillägger:

– Gemenskapen i att spela, ha på sig matchtröja och representera sin egen by är jätteviktig.