”Folk dör och torteras – hur kan ni göra så här?”

Det är en fortsatt pågående debatt kring att Kina är värdnation för ännu ett OS. Valet, och landet, har kritiserats av många organisationer världen över för brott mot mänskliga rättigheter.

Tidningen New York Times publicerade år 2019 en stor granskning som visade på övergrepp mot den muslimska minoritetsbefolkningen uigurer i Xinjiangprovinsen i nordvästra Kina. Tidigare i år kallades förföljelsen av uigurer för ett folkmord i en rapport från tankesmedjan Newlines Institute for Strategy and Policy.

Under tisdagsmorgonen höll organisationerna Students for a Free Tibet, World Uyghur Congress, Tibetan Youth Association in Europe, Free Tibet, och International Tibet Network en gemensam presskonferens i Aten. Presskonferensen ägde rum samtidigt som den olympiska facklan är på väg till Peking.

– De (Internationella Olympiska Kommittén (IOK) gör ett stort misstag. De gör ett val att tysta minoritetsgrupper i Kina. De kan inte gömma sig bakom neutralitet längre. De legitimerar ett folkmord och något som går till historien som ett grovt brott mot mänskliga rättigheter. Det är dags att nationer och regeringar tar ifrån IOC makten att välja värdnationer, för IOC har bevisat att de är oförmögna att göra det valet, Pema Doma, en tibetansk-amerikansk aktivist och kampanjansvarig för Students for a Free Tibet.

Uppmaningen: Bojkotta OS

IOK har tidigare gjort uttalanden tidigare om att de arbetar med alla nationer som är en del av FN. De fortsätter resonemanget genom att vidhålla att isolering av nationer som Kina inte är ett bra alternativ, utan snarare tvärtom.

– I och med att man arrangerar mästerskap och får folk att komma dit så hjälper det ju till i utvecklingen av landet, säger Gunilla Lindberg, mångårig IOK-ledamot, i en längre intervju med Radiosporten.

Foto: Petros Giannakouris / TT NYHETSBYRÅN

Hon pekar även på att de stora tävlingarna leder till att de förhållanden som råder i ett arrangerande land blir synade och omskrivna på ett sätt som annars inte hade skett.

Detta är något som panelen under presskonferensen inte håller med om, framför allt då situationen för minoritetsgrupper inte har förbättrats sedan Kina var värdar för OS 2008.

– I slutändan handlar det om att se dem i ansiktet och fråga: Hur kan ni göra så här när det pågår ett folkmord? Folk dör, torteras och blir utsatta för sexuella övergrepp. Vänner och kolleger har förlorat kontakt med familjemedlemmar. Hur kan man, med samvetet i behåll, säga att det är okej? Folks liv har vänts upp och ner och vi måste agera därefter i solidaritet, vad sker med mänskligheten annars? frågar sig Doma.

Sebastian Samuelssons kritik

En av idrottarna som tagit ställning mot att Kina ska vara värdnation för OS 2022 är den svenska skidskyttestjärnan Sebastian Samuelsson. Han menar dock att ansvaret inte bör riktas mot idrottarna själva, utan att det är ett kollektivt ansvar.

”Bygga broar funkade inte 2008 och det kommer inte fungera den här gången heller, hon (Gunilla Lindberg) vet bättre. Må hända att det inte är IOK:s ansvar att lösa Kinas problem, men det var IOK:s j-la ansvar att se till att spelen inte tilldelades Kina ifrån första början!”, skriver han på Twitter efter Lindbergs intervju med Radiosporten.

Under tisdagen skickade Sveriges olympiska kommitté (SOK) ett pressmeddelande angående läget. Där skriver de att mänskliga rättigheter och yttrandefriheten är centrala globala rättigheter och skyldigheter samt också en naturligt viktig del av de olympiska värderingarna.

De skriver även att de är medvetna om Kinas negativa trend i dessa ämnen och arbetar för att utbilda människor om situationen i Kina. SOK vidhåller avslutningsvis att en bojkott inte är aktuell.

– Bojkott är inte en fråga för oss. Den svenska OS-truppen kommer att delta vid OS i Peking 2022 precis som vi gjort vid övriga spel. Endast ett FN-beslut eller liknande kan ändra detta. Vi ingår i ett globalt sammanhang där deltagandet vid OS är fundamentalt, säger säger SOK:s ordförande Mats Årjes.