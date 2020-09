Namn: Marcus Allbäck.

Född: 5 juli 1973 i Göteborg.

Bor: Stockholm.

Yrke: Fotbollsagent.

Familj: Fru Suzanne och barnen Philippa, 18, och Rasmus 16.

Fotbollskarriär: 1992–1997: Örgryte IS, 1997: Lyngby BK, 1998: Bari, 1998–2000: Örgryte IS, 2000–2002: Heerenveen, 2002–2004: Aston Villa, 2004–2005: Hansa Rostock, 2005–2008: FC Köpenhamn, 2008–2009: Örgryte IS, 2011: Örgryte IS, 2012–2015: Saltsjöbadens IF, 2019: Järpens IF.

Position: Anfallare.

Främsta meriter: 30 mål på 74 landskamper för Sverige. VM-slutspel 2002 och 2006. EM-slutspel: 2000, 2004 och 2008. Mästare med FC Köpenhamn två gånger. Cupmästare med Örgryte. Allsvensk skyttekung 1999 med 15 mål.

Bästa svenska fotbollsspelare på herrsidan: Zlatan Ibrahimovic.

Bästa svenska fotbollsspelare på damsidan: Cecilia Sandell.