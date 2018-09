Den förre snookerstjärnan Stephen Hendry la kön på hyllan för sex år sedan. Hendry dominerade sporten under 1990-talet, med bland annat sju VM-titlar, vilket han berättar om i boken ”Me and the Table” som släpps senare i år.

Men Hendry berättar också om det tunga året för honom och frun Mandy, år 2003. Skotten hade precis förlorat VM-kvartsfinalen när Mandy ringde, skriver Mirror.

”Det är bebisen. Vi har förlorat honom. Jag tänkte att något var fel, jag gjorde ett test och han är död inuti mig”, sa Mandy till Stephen.

”Vi kallar honom Joseph”

Paret hade kämpat för att få ett barn till, efter att sonen Blaine föddes 1996. De gjorde flera försök med provrörsbefruktning men varje misslyckande blev hjärtskärande.

”I början av 2003 fick vi beskedet att Mandy var gravid. Men i stället för att se fram mot att fira ett nytt liv, fick vi planera för en begravning”, skriver Stephen Hendry.

”Vi var förkrossade och jag vandrade runt i vårt hus chockad. Dagen kommer och Mandy föder, det är en pojke. Vi kallar honom Joseph och arrangerar begravningen i en kyrka nära vårt hus. Jag bär den lilla kistan i min famn och vi begraver honom på kyrkogården”.

Året därpå blev Mandy gravid igen och födde sonen Carter. I dag är barnen 21 och 13 år gamla medan Stephen och Mandy skilde sig efter ett nittonårigt äktenskap.

