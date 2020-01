Ensam om unika bragden – ikonen har gått ur tiden

New York Yankees-pitchern Don Larsen blev ikonisk när han 1956 som 27-åring åstadkom det enda ”Perfect Game” (att man stoppar motståndarlaget från att få en enda slagman till första bas) någonsin i World Series. Det inträffade i femte matchen mot regerande mästarna Brooklyn Dodgers.

– Jag hade aldrig bättre kontroll i hela mitt liv, sade Larsen senare om matchen.

Yankees vann matchen med 2–0 och senare hela World Series med 4–3. Larsen har berättat om känslan efter att Dodgers siste slagman brändes i match 5:

– Jag var paralyserad för ett ögonblick. Sedan såg jag Yogi (Berra, legendarisk catcher) springa mot mig, jag såg honom aldrig mer exalterad. Han hoppade upp i min famn och sedan kastade alla sig över mig. Jag visste inte ens att det var ett ”Perfect Game” förrän reportrarna berättade det för mig i omklädningsrummet.

Larsen vann även World Series med Yankees två år senare. Han avslutade karriären 1967 efter 14 säsonger i MLB-ligan.

Här är ytterligare tio perfekta idrottsprestationer

Tennis: Golden Slam

Steffi Graf vann 1988 samtliga fyra grand slam-turneringar (Australian Open, Franska öppna, Wimbledon och US Open) och den olympiska guldmedaljen i Seoul under samma kalenderår. Den prestationen är tyskan ensam om i tennishistorien.

Fotboll: Perfekt VM-säsong

Brasilien är det enda laget i fotbollshistorien som har vunnit samtliga matcher inom ordinarie speltid i såväl kvalet som slutspelet i ett VM. Det lyckades landet med 1970 när Pelé, ofta framhävd som den bäste fotbollsspelaren någonsin, vann sin tredje VM-titel efter finaltriumfen mot Italien med 4–1.

Cykel: Triple Crown

Eddy Merckx vann 1974 Tour de France, Giro d’Italia och VM-guld. Eftersom belgaren även hade vunnit Vuelta a España det föregående året var han därmed regerande mästare i samtliga tre Grand Tour-tävlingar, de tre största etapploppen inom cykelsporten i världen.

Handboll: Perfekt säsong

2011/2012 vann THW Kiel samtliga 34 matcher i tyska Bundesliga. Laget vann förutom ligan även tyska cupen och EHF Champions League.

Bowling: 900 Series

Amerikanen Jeremy Sonnenfeld var bara 20 år när han 1997 blev den förste bowlaren någonsin att genomföra en godkänd 900 Series (maximala 300 poäng i varje serie i samtliga tre matcher som en spelare genomför under en ligaomgång).

Snooker: Triple Crown/Maximum Break

Ingen annan än skotten Stephen Hendry har vunnit samtliga av de tre största snookertävlingarna under samma säsong (World Championship, UK Championship och Masters) och även under den tiden åstadkommit ett Maximum Break (när en spelare samlar ihop maximala antalet poäng, 147, i en frame). Han gjorde det säsongen 1995/96.

Amerikansk fotboll: Perfekt säsong

Miami Dolphins vann 1972 samtliga 14 matcher i grundserien i NFL och därefter samtliga tre matcher i slutspelet inklusive Super Bowl. Det har inget annat lag lyckat med.

Dart: Nine-dart Finish

Engelsmannen James Wade blev 2014 den första dartspelaren någonsin som har lyckats med en Nine-dart Finish (att använda minsta möjliga antal pilar för att vinna en omgång) i såväl standard-dart som i double-in double-out (där man måste inleda och avsluta med en dubbel).

Golf: Grand Slam

Amerikanen Bobby Jones är den ende som vunnit samtliga grand slam-tävlingar i golf (US Open, British Open, US Amateur och British Amateur) under samma kalenderår vilket han gjorde 1930. Två av tävlingarna, US Amateur och British Amateur, ingår inte längre i en modern grand slam. Sedan 1960-talet består en grand slam förutom US Open och British Open av PGA Championship (grundad 1916) och Masters (grundad 1934). Ingen har vunnit samtliga av dessa fyra tävlingar under samma kalenderår.

Volleyboll: Perfekt säsong

Klubben Vakıfbank İstanbul vann säsongen 2012–13 samtliga 52 matcher som damlaget spelade och erövrade fem titlar – turkiska ligan, cupen och supercupen samt CEV Women's Champions League och klubblags-VM.

LÄS MER: Rekorddealen efter World Series-triumfen: Tjänar 3,1 miljarder

LÄS MER: Pelé: ”Det var här det började - som hemma”

LÄS MER: Stephen Hendry fick besked om sonens död direkt efter matchen