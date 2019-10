Det var under den italienska cykeltävlingen Trofeo Bassa Valle Scrivia utanför Milano som den fruktansvärda olyckan var framme.

Den 22-årige Giovanni Iannelli var endast 100 meter från målgång då han, i en hastighet på nära 60 kilometer i timmen, förlorade kontrollen över sin cykel och kraschade in med huvudet före i en stolpe, skriver Daily Mirror.

Enligt tidningen sprack 22-åringens hjälm i kollisionen och sjukvårdare var snabbt på plats för att utföra hjärt- och lungräddning på talangen. Efter en stund anlände en ambulanshelikopter och förde honom till sjukhuset i Alessandria.

22-årige cykeltalangen i dödskrasch

Enligt tidningen försökte kirurger desperat rädda Iannellis liv och 22-åringen försattes i konstgjord koma. Men hans liv gick inte att rädda. Daily Mirror skriver att Giovanni Iannelli somnade in på sjukhuset med sin flickvän, familj och vänner vid sin sida.

Det är andra gången under en vecka som det inträffar en allvarlig olycka under en cykeltävling i Italien och under tävlingen Trofeo Bassa Valle Scrivia var underlaget väldigt blött.

Nu har det italienska cykelförbundet FCI inlett en utredning för att ta reda på om man hade kunnat förebygga den tragiska olyckan. I ett officiellt uttalande på Twitter, där man har lagt ut en bild på Iannelli, skriver förbundet:

”En tragedi som lamslår och lämnar oss mållösa. Förbundets tankar är hos Giovanni Iannellis familj”.