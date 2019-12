”En ära att få kliva in – var ett hedersuppdrag”

LENA SUNDQVIST, C MORE

Fyra hockeymatcher på tio dagar.

Under jul och nyår åker Lena Sundqvist, 34, över hela Sverige och kommenterar hockey i TV4 och C More.

– Det blir en intensiv och härlig period, säger hon.

Lena Sundqvist började på Radiosporten 2011 och för fem år sedan värvades hon till TV4 och C More.

I dag är hon en av kanalens mest profilerade kommentatorer.

Under de senaste åren har hon kommenterat JVM på andra sidan Atlanten.

– Nu firar jag hemma med familjen. En julafton satt jag på ett flygplan på väg till en match i USA, säger Lena Sundqvist.

Den 24 december är en av få dagar som kommentatorn är ledig.

Hon kommenterar fyra matcher i SHL under tio dagar. Lena Sundqvist börjar sin resa genom Sverige på annandagen i Luleå och slutar den 4 januari i Oskarshamn.

– Jag gillar att arbeta med hockeyn. Det är en intensiv sport och jag är van att det är många matcher på kort tid.

Men är det lite svårt att förbereda sig?

– Vissa matcher är lättare än andra. Men när omgångarna spelas så tätt inpå varandra är det svårt att förbereda sig som man vill.

Lena Sundqvist sitter ibland även som programledare i C More.

Hur ser du på den rollen?

– Jag får energi att se en match live, jag känner mig trygg där. Jag har inte lika stor erfarenhet att vara programledare, men jag hoppas kunna växa in i rollen.

Lena Sundqvist. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

HENRIK STRÖMBLAD, VIASAT

Viasats kommentator Henrik Strömblad, 54, firar nyår i London med arbetskompisen Glenn Strömberg.

Stormatchen Arsenal–Manchester United väntar.

– Det blir raketer och fotboll i England, säger Strömblad.

Henrik Strömblad var en lovande målvakt i Brommapojkarna men räckte inte hela vägen till klubbens a-lag.

De senaste 25 åren har han i stället kommenterat fotboll.

Varje vecka hör vi honom i någon av Viasats kanaler.

Det väntar några intensiva veckor för Strömblad nu när storhelgerna radar upp sig.

– Det blir kul. Jag ser fram mot att jobba. Det är många bra matcher som väntar. Arsenal är extra intressant att följa nu när Fredrik Ljungberg tagit över som tränare, säger Henrik Strömblad.

På julafton är han ledig - men redan på annandagen är han i gång och jobbar igen.

Det nya året kommer han att fira med Glenn Strömberg.

- Vi ska vara i London, säger Henrik Strömblad. På nyårsdagen väntar stormötet mellan Arsenal och Manchester United.

Hur är det att jobba så mycket när andra är lediga?

– Jag tänker inte på Kalle Anka längre. Jag är van att jobba på helger.

Henrik Strömblad kommenterar många matcher ensam, men när storlagen möts har han ofta en expert bredvid sig.

– Jag gillar det. Sändningen blir mer levande och experten kan se matchen med helt andra ögon. Jag och Glenn Strömberg har gjort några matcher ihop under åren. Det är roligt och inspirerande att jobba med honom.

Henrik Strömblad och Glenn Strömberg. Foto: PRIVAT

PETER JONSSON, SVT

När Sven ”Plex” Petersson slutade tog Peter Jonsson över.

Nu kommenterar han backhoppningen i SVT på nyårsdagen från Garmisch-Partenkirchen för trettonde gången.

– Det var otroligt stort att kliva in i rollen efter ”Plex”, säger Peter Jonsson, 55.

På nyårsdagen visar SVT backhoppning från tyska Garmisch-Partenkirchen.

Det handlar om tradition. SVT sände första gången 1959. Det var också den första direktsändningen av svensk skidsport i tv.

Sven ”Plex” Petersson kommenterade alla sändningar från starten till och med 1998.

Året efter tog Peter Jonsson över.

- Det var en ära att få kliva in i rollen efter ”Plex”. Det var ett hedersuppdrag. Jag började mitt första år med att göra ett reportage om honom mellan den första och andra omgången.

På nyårsdagen kommenterar han med experten Anders Daun, som både hoppat i landslaget och varit förbundskapten.

När åker du till Garmisch?

- 30 december flyger jag och Anders till München, sedan tar vi tåget till tävlingen. Vi ser alltid kvalet. Det här blir vår elfte tävling ihop.

SVT visar inte så många tävlingar i backhoppning. Hur förbereder du dig inför en sändning?

- Jag pluggar mycket, ser tävlingar på tv och läser mycket. Vi åker några dagar innan för att se kvalet.

10 000 åskådare brukar se kvaltävlingarna och över 20 000 kommer till den klassiska backen på nyårsdagen.

Hur står det till med svensk backhoppning?

- Vi har ingen hoppare med nu. Men det finns ändå ett stort intresse för sporten och speciellt under den här backhopparveckan. Det är ett väldigt drag på läktarna.