Elitidrottare anhållen misstänkt för våldtäkt

Det var i onsdags som den misstänkta våldtäkten inträffade.

En elitspelare, som är verksam i en av de största sporterna i Sverige, ska enligt Aftonbladet ha varit efterlyst och anhållen i sin utevaro – misstänkt för brottet.

Nu har han lämnat in sig själv till polisen. Enligt tidningen ska mannen under söndagen självmant ha gått in på en polisstation.

Idrottaren är på sannolika skäl misstänkt för brottet.

– En man greps i morse och är nu anhållen, misstänkt för en våldtäkt den 5 maj, säger Robin Simonsson, presstalesperson på åklagarmyndigheten till SportExpressen.

Och han lämnade in sig själv?

– Det kan jag inte kommentera.

