Hypermotion heter den teknik som blir central för kommande Fifa 22, från spelutvecklaren EA Sports.

Med hjälp av tekniken tillåts de att ”spela in” alla spelarnas rörelser från en riktig match, med elva spelare i vardera lag. Tidigare har det som mest gått att analysera tre spelare i taget.

Sam Rivera på EA Sports berättar för SportExpressen om vilken typ av skillnad det kommer bli gentemot föregångaren Fifa 21.

– En stor skillnad. När du börjar spela Fifa 22 och går tillbaka till Fifa 21 så kommer du sakna bollbanor, positionering och hur passningar samt bollen rör sig. Alla nya animeringar, nickdueller och så vidare ger en enorm skillnad, säger han.

Hade ni kunnat göra det här med gamla generationens spelkonsoler?

– Det är en bra fråga. Svaret är nej, med PS4 och äldre generationernas konsoler kunde vi inte göra det. När vi hörde att det kommer så tänkte vi att ”det är dags nu att göra det här”. Spelarna gör upp till sex gånger så många beslut per sekund nu, på grund av kraften i de nya konsolerna. Det betyder bland annat smartare offensiva löpningar för spelaren.

Allt från bollen till spelarna kommer röra sig på ett mer naturligt sätt och verklighetstroget sätt. Sensorerna har också fångar hur spelarna interagerar med varandra även när bollen inte är i närheten.

Målet är att det ska se ut som fotboll på tv:n.

”Berättar om sina frustrationer”

Den största kritiken mot det nuvarande spelet i serien, Fifa 21, har varit en känsla av slumpmässighet. Framför allt från professionella spelare.

När du skjuter eller tacklar, till exempel, så har många påpekat att det ofta ger ett orättvist och ologiskt resultat.

Sam Rivera bekräftar att det är något som EA Sports har uppmärksammat – och försökt ta itu med.

– Sedan Fifa 21 släpptes så var vi i kontakt med professionella spelarna och har en Discord-kanal för dem. De berättar om sina frustrationer och vi vet att de klagar på flera saker. Så vi har definitivt fixat en hel del problem här och där, för att ge ett mer konsekvent spel. Så spelare vet vad som kommer hända i olika situationer.

– Det finns en hel del fundamentala förbättringar gällande rättvisa och vi gjorde många förändringar för det. Du kommer se många av dem i de patch-anteckningar som vi släpper om några veckor. Jag skulle definitivt be dig att kolla in dem då.

Han lovar vidare att spelutvecklaren blivit ”mer extrema” vad gällar att hantera problemet kring slumpmässiga utfall i olika situationer.

Allt för att göra spelet så rättvist som möjligt för spelare.

”För mig är det bara wow”

Rivera berättar vidare om det otroliga arbeta som har lagts ner på att samla data från matcher med 22 spelare – för att sedan implementera det som animationer i nya spelet.

– Det kräver mängder av jobb. Vi skickar all data in till en maskin som lär sig från det. Det tar tid och teknisk kunskap, våra ingenjörer arbetar med det här och för mig är det bara ”wow”. Vad de gör är väldigt avancerad teknik. Det är en del av det, den andra är att få in alla de animationerna i spelet, och för det har vi många fantastiska animatörer.

Den så kallade hypermotion-tekniken har genererat över 4 000 nya animationer till Fifa 22.

EA Sports ser det som första gången man på riktigt har kunnat föra över fotbollsmatcher från verkligheten till spelet.

En spelupplevelse utöver det vanliga utlovas, med mer realistisk fotboll än någonsin.

