Ninjas in Pyjamas åkte på en tung förlust i semifinalen av ESL One Cologne i helgen mot franska Team Vitality. Under onsdagskvällen så fick svenskarna en chans till revansch i premiären av ESL Pro Leagues säsong tolv.

NiP valde att inleda på Mirage där de dominerade mot världsettorna och tog en övertygande 16–7-seger. Än mer oroande för fransmännen: världens bästa spelare, Zywoo, var kartans sämsta spelare.

Ninjorna fick däremot en mardrömsstart på Dust2 och låg under med hela elva rundor efter sin CT-sida. Vitality tog också kartsegern med siffrorna 16–5 – och det hela skulle få ett avgörande på Inferno.

Kartan blev oerhört jämn, men i slutändan så var det fransmännen som drog det längre strået och vann med 16–12.

Under torsdagen så äntrar även svenska lagen Fnatic och Godsent ESL Pro League. Fnatic ställs mot Team Spirit klockan 14.00 medan Godsent möter G2 Esports 21.00.