Fabian är en av de största stjärnorna i Rainbow Six Siege.

Nu har han bänkats av sitt Team Vitality, som har valt att värva ihop ett fransktalande lag, och samtidigt meddelar svensken att det kan innebära slutet på hans karriär.

”Jag har inte riktigt ett val nu annat än att ta en tre månader lång paus på grund av att förhandlingarna mellan Vitality och en potentiell köpare inte har lyckats”, skriver 26-åringen på Twitter.

Tre månader utan att kunna spela matcher menar han sannolikt innebär att han pensionerar sig från spelet, eftersom han bara kommer ha spelat under sex av 15 månader när steg två drar i gång på grund av pauser han och laget tagit.

”Jag hade inte plockat upp en spelare till mitt lag som hade den typen av facit.”

”Kungen av skitsnack”

Under sin karriär har han bland vunnit spelets största turnering, Six invitational, två gånger och dragit in nästan 3 miljoner kronor i prispengar. Många anser honom vara den bästa lagkaptenen i spelets historia.

Han har också stuckit ut för sin färgstarka personlighet och kallats ”kungen av skitsnack” i Rainbow Six-scenen.

Tills vidare så kommer han däremot vara en bänkspelare för Team Vitality tills hans kontrakt löper ut. Först då kommer han ta ett beslut.

Nyligen meddelade hans gamla radarpartner, danske storstjärnan Pengu, att han avslutar sin karriär.

