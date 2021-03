Det största namnet i Rainbow Six Siege meddelar att han nu lämnar spelet för att ägna sin tid åt att skapa content. Danske Niclas ”Pengu” Mouritzen, 23, berättade om beslutet på måndagen efter en tids rykten.

”Jag kan knappt vänta på att visa er vad framtiden har att erbjuda. Men för nu måste vi vara tålmodiga”, skriver han.

Efter beslutet så hyllas den långvarige G2 Esports-spelaren stort, bland annat tidigare lagkamraten Fabian ”Fabian” Hällsten.

”Den bästa spelaren som någonsin rört spelet, påverkan du haft på scenen kommer aldrig att matchas. Du är den bäste, ingen kommer någonsin komma nära”, skriver svensken på Twitter.

Lovar att dyka upp

Han lämnar däremot inte spelet helt då han fortsatt kommer ägna sig åt Rainbow Six i sitt contentskapande och Pengu kommer även dyka upp under Six Invitational-turneringar i framtiden, lovar han.

Under sin karriär har Pengu vunnit två Six Invitationals, spelets största titel, åren 2018 och 2019. Han ses allmänt som tidernas bästa spelare och är dessutom en enormt populär profil för sina Twitchsändningar och sin personlighet.

