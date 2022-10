The International i Dota 2 sänds på svenska i Esportstudion

”Esportstudion” är namnet på de nya svenska sändningarna, och evenemangen kring dem, som produceras av e-sportbolaget Black Molly Entertainment (BME).

I våras sände de den stora majorn i CS:GO från Pustervik i Göteborg, med stora namn som Olof ”Olofmeister” Kajbjer i sändningarna. De lockade över 260 000 svenska tittare.

Nu återvänder ”Esportstudion” och kommer att sköta de svenska sändningarna för jätteturneringen The International i Dota 2, som spelas i Singapore.

Kvällssändningar byts därmed till morgonsändningar.

– Vi är mycket glada att återvända till Göteborg och skapa samma härliga och glada atmosfär som vi lyckades få till i våras. Nu lyfter vi evenemanget till nästa nivå, säger Niklas Kronquist, vd på BME, i ett pressmeddelande.

Profiler i sändningarna

”Esportstudion” sänder världsmästerskapet 20–23 samt 29-30 oktober.

Sändningarna leds ännu en gång av Kim ”DraySwe” Larsson. Han får sällskap av profiler som bland andra Goonsquad-spelaren Simon ”Handsken” Haag.

Under finalen den 30 oktober kommer dessutom fans att bjudas in till Pustervik för att följa matchen. Efteråt bjuds de in till fest på nyöppnade Kappa bar i Göteborg för den officiella efterfesten.

The International är världsmästerskapet i Dota 2 och är känt för att ha e-sportvärldens största prissummor. Förra året tävlade lagen om rekordsumman 440 miljoner kronor.

”Esportstudion” på Pustervik Evenemang: The International 2022 - Grand Final Plats: Pustervik, Göteborg Datum: 30 oktober 08.30-16.00 Viktig information: 18 årsgräns, försäljning av mat & dryck. Officiell efterfest på Kappa bar Göteborg med speciell biljett. Öppnar när finalen är färdigspelad. Biljetter & Mer info: www.esportstudion.se Visa mer

