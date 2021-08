Ninjas in Pyjamas har arbetat i över ett år på jätteaffären med kinesiska ESV5. På tisdagen kunde de båda parterna till slut presentera att organisationerna slås ihop.

Svensklagets vd, Hicham Chahine, har precis kommit tillbaka från sin semester dagen innan offentliggörandet.

– Så det blev att man kom rakt in i det, berättar han för SportExpressen.

– Det känns som en lättnad efter att ha hållit på nyheten i ett år. Sen känns det extremt spännande att vi har ett League of Legends-lag och ett Wild Rift-lag och ska in i Kina.

Ninjas in Pyjamas har tittat på möjligheter kring League of Legends under de senaste två, tre åren.

– Vi har alltid haft strategin att när vi går in i spel så går vi in i den största marknaden för respektive spel. Som CS:GO i Europa, Rainbow Six i Brasilien och sen var det naturligt att kolla på League of Legends i Asien. Så vi kollade på Korea och Kina.

ESV5 äger laget Victory Five, som nu döps om till Ninjas in Pyjamas, och kommer representera svenskorganisationen i kinesiska storligan LPL.

”Pratat med många i flera år”

Nips mål är att vara delaktiga i alla relevanta stora titlar, sen det blev naturligt att välja att också bli en del av världens största e-sportmarknad.

Hicham Chahine berättar att affären ger en bra ingång i Kina samtidigt som man får en huvudbas i Shenzhen, med en egen arena för hemmamatcher.

Därutöver tar man också plats i mobilspelssfären då ESV5 äger Estar, en av världens största aktörer i genren.

Även ett produktionsbolag med plattform för contentdistribution ingår i stora affären.

– Det blir definitivt mer vertikalt än det är nu, konstaterar Chahine.

Han berättar vidare om arbetet för att hitta en lämplig samarbetspartner.

– Vi pratade med många under flera år, och speciellt i Kina och Korea. Det som varit utmanande är att hitta någon som har ett likt tankesätt som oss och är västligt orienterad. Mario har studerat på Harvard i USA, och kultur och språk har inte varit en barriär överhuvudtaget. Det var lite av en match direkt kände vi.

”Rör sig extremt snabbt”

Han själv fortsätter som vd för Ninjas in Pyjamas, men får också rollen som del-vd för Nip Group – med ansvar för Europa och Nord- och Sydamerika.

ESV5:s vd Mario Ho får ansvaret för Kina.

– Vi har tagit steget till att bli världens mest globala e-sportbolag och kanske ett av världens största. Målet är att vidareutveckla den positionen och behålla den, för e-sporten rör sig extremt snabbt.

