Svenska CS:GO-portalen Esportal bjöd in flera stora organisationer till en turnering som spelades under helgen. Där deltog bland annat akademilagen till Astralis och Ninjas in Pyjamas.

Det svenska laget Lilmix tog sig till final genom att besegra Megoshort och Astralis Talent utan att tappa en karta. I finalen ställdes de mot danska Singularity, som Lilmix-kaptenen Max ”Quix” Lindkvist såg som största hotet inför turneringen.

– De är ganska likvärdiga oss, även om jag tycker vi är snäppet vassare, berättar han.

Men svensklaget chockades direkt i finalens första karta, som var det egna kartvalet Overpass. Där blev Lilmix chanslöst och snart hade Singularity tagit kartsegern med siffrorna 16–5.

– Vi kände väl när vi låg under med 1-9 eller nåt att de verkligen har låst oss och vi hittade inga luckor. Om vi fick några fler rundor och vann pistolrundan så kunde vi komma tillbaka, men det gick ju inte vägen. Så vi sa att vi släpper den mapen och fokuserar på nästa, och den blev ju explosionsartad och likvärdig, bara att de fick smaka på det, säger Quix.

Vände till seger

Lilmix bestämde sig inför Train för att våga vara det initiativtagande laget och ta duellerna, vilket också blev ett framgångsrecept då laget bara släppte två rundor under den första halvan och vann kartan med 16–7.

Avgörandet på Inferno blev något jämnare, men det var Lilmix som hade ett övertag kartan igenom och tog 2–1-segern med 16 rundor mot Singularitys elva – och vann därmed Esportal Nordic Invitational.

Efter segern hyllar Quix turneringsformatet med inbjudningsturneringar där lag slipper spela uttömmande kval och samtidigt får möta andra stora organisationer.

– Det är skönt att Sverige och Esportal verkligen steppar upp, så en stor eloge till dem, säger han.

