Så gick det för svenska e-sportstjärnorna under helgen 29–30 juli.

Yike lyfter LEC-skölden. Foto: Michal Konkol / LEC Det är andra titeln som G2 Esports lyfter under säsongen. Foto: Michal Konkol / LEC Svenska talangen med sin familj. Foto: MICHAL KONKOL / LEC Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

League of Legends

Svenska löftet Martin ”Yike” Sundelin och hans G2 Esports har gjort det igen!

På söndagskvällen vann laget LEC Summer efter en jätteuppvisning i finalen mot Excel, som slutade 3–0 efter total dominans.

Mest imponerande var den svenska 22-åringen, som avslutade mötet med en KDA på otroliga 15–1–45. Han utsågs också till finalens bästa spelare. Det är därmed den andra titeln för Yike sedan han gick med i laget inför årets säsong.

Här näst väntar Europamästerskapet i Frankrike, där platser till världsmästerskapet Worlds står på spel.

Zai, Team Liquid. Foto: Viola Schuldner / ESL

Dota 2

På söndagskvällen spelade även svensklaget Team Liquid en ny final. Det var den tredje som laget har tagit sig till under året, men titlarna fortsätter utebli. Hela 5 miljoner dollar stod på spel i saudiska Riyadh Masters, motsvarande nästan 50 miljoner kronor.

Liquid inledde bra och vann game ett, men sedan var det Team Spirit och ukrainske storstjärnan Illya ”Yatoro” Mulyarchuk som tog över föreställningen helt och vann med 3–1.

Därmed får Team Liquid trösta sig med andrapriset på 25 miljoner kronor.

K0nfig, NIP. Foto: Adela Sznajder / ESL

Counter-Strike: Global Offensive

Ninjas in Pyjamas har tagit sig vidare till gruppspelet i IEM Cologne – och lottades in i ”dödens grupp”. Där finns storlag som G2 Esports, Team Vitality och Faze Clan. Det var just Faze som besegrade svensklaget på söndagen.

Ninjas inledde med en knapp seger på sin egen karta, Mirage. Men sedan blev laget överkört i två raka kartor. Efter förlusten jämförde den danska NIP-stjärnan Kristian ”K0nfig” Wienecke känslan med att utsättas för sexuella övergrepp. Efter en kritikstorm tvingades han be om ursäkt för den nu borttagna tweeten.

”Jag är ledsen om jag sårade dina känslor, det var inte meningen att förolämpa. Det var ett skämt. Jag vet att sexuella övergrepp inte är ett skämt och något som faktiskt sker. Sluta försöka göra det till något det inte är, det var inte min mening. Slappna av”, skriver han på Twitter.

Här näst ställs NIP mot Astralis i en vinna eller försvinna-match på måndagen.

Följ Expressen E-sport på Youtube, Facebook, och Twitter!