League of Legends-säsongen har precis börjat, men redan har en svensk talang hunnit visa upp sig i den europeiska toppligan LEC. 19-årige Larssen, som är mid laner för Rogue, har stått för flera imponerande outplays mot storstjärnor som Perkz.

I Rogues egna podcast ”Under the hood” så berättar talangen bland annat att hans favoritchampion just nu är Qiyana och att han har ett eget sätt för att lugna nerverna inför matcher – som kallas ”diving”.

Det innebär att han stoppar huvudet i vatten i en minut, vilket han beskriver som ett sätt som fungerar för honom för att bli fokuserad.

”Jag är bättre än honom så jag bryr mig inte”

Larssen berättar vidare att han som såg upp till danske storstjärnan Sören ”Bjergsen” Bjerk, som spelar för amerikanska TSM, när han var yngre. Men när han får frågan om hur det skulle vara att möta honom i dag så kommer svensken med ett kaxig uttalande.

– För tre år sen så hade det varit speciellt att möta honom, men nu tycker jag att jag är bättre än honom så jag bryr mig inte, säger han i podcasten.

Många har gett sin syn på saken på sociala medier där han får både medhåll och mothugg.

Vid 21 på fredagen så tar sig Rogue an Schalke 04 i veckans första match för laget i LEC innan de ställs mot SK Gaming på lördagen.

Här äger Larssen upp Perkz 1v1 – se underbara movet