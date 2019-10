Endast nio spelare hade tagit sig in i esportens Hall of Fame innan svenske Adam ”Armada” Lindgren, 26. Smash Bros-stjärnan är den första spelaren från ett fightingspel som får äran, och blir den andre svensken efter Emil ”Heaton” Christensen.

Själva ceremonin äger rum på söndagen, men Armada kommer inte kunna vara på plats själv eftersom han är i Los Angeles för turneringen Ultimate Summit. I stället kommer hans bror, Alexander ”Aniolas” Lindgren, att närvara.

Svensken valdes in genom Hall of Fames ”community award”, där fansen får rösta in en spelare. Armada ser båda sidorna av att väljas in genom omröstningen.

– På ett sätt är det kul att folket valde fram mig, det visar på att stödet var väldigt stort.

– Helt ärligt så kan däremot många ha röstat utan att veta alla meriter de andra hade, så på ett sätt hade en jury också varit bra, det finns för och nackdelar med båda. Men givetvis känns det enormt kul.

Förra året så fick världens kanske största esportstjärna, Faker, samma utnämning. Hur ser du på att hamna i samma kategori?

– Faker är en av ett fåtal som kan nämnas som den potentiellt största någonsin. Det är väldigt svårt att jämföra spel och meriter när man har tävlat i olika spel, men Faker är en legend inom esport så man känner en stor stolthet.

Dessutom så är du den första från ett fighting-spel som väljs in, hur stor betydelse har det?

– Det känns riktigt kul faktiskt. Smash har under de senaste sex åren eller så fått en riktigt stor uppsving och det ser jag som ytterligare ett steg framåt för oss. Förhoppningsvis kommer fler med i framtiden.

Tycker du att Smash Bros och andra spel i samma kategori hamnar i skymundan av exempelvis FPS-spel och Mobas?

– Lite skulle jag nog säga, men det är egentligen inte så konstigt. En dator är något praktiskt taget alla har i stora delar av världen, så spel du kan spela på datorn har enormt mycket större potential att dra in spelare och tittare jämfört med fightingspel.

– Även om fightingspel är betydligt mindre så ser jag det gärna från den positiva sidan att det har växt enormt mycket.

26-åringen är av många ansedd som tidernas bästa meleespelare, och han ingår i det som kallas ”five gods”. Fem Smash Bros-stjärnor som anses vara de bästa spelen någonsin sett. De övriga fyra är amerikaner.

– Det är också en enorm ära. Redan efter min första turnering så ville jag bli bäst i världen, om det så endast var för en dag.

Satte upp mål att bli världsbäst

Svensken berättar att han satsade på att vinna titel efter titel, och till slut satte upp som mål att bli den bäste någonsin.

– Även om det så klart är en sak som kan argumenteras om fram och tillbaka så känner jag att mina prestationer talar sitt tydliga språk. Det är helt ärligt mitt livsverk och alla minnen och framgångar kommer jag bära med mig resten av mitt liv.

Han berättar också om pågående turneringen Ultimate Summit och den egna formen.

– Den känns rätt bra. Ultimate är väldigt annorlunda från melee och mer likt Smash 4. Så jag och Leffen, som också främst är en svensk melee spelare, går in som klara underdogs. Det är enormt mycket att ta ikapp men jag känner mig kapabel till att skrälla.

”De riktigt seriösa dagarna bakom mig”

Du har ju varit en del av scenen i över tio år nu. Hur länge till kommer du fortsätta tror du? Hur är det med motivationen efter en så lång karriär?

– Mina riktigt seriösa dagar med tävlande ser jag som bakom mig. Ultimate är mer något jag spelar för skojs skull. Jag har ingen drivkraft för att försöka bli bäst eller så. Nu om dagarna streamar jag mest på Twitch och driver delvis en Youtubekanal också

– Tävlandet i Ultimate är mest på skoj helt enkelt, jag vill dock fortsätta vara en del av scenen då många av mina bästa vänner är folk inom scenen för Smash.

Armada har också ett meddelande till alla de som röstat fram honom till esportens Hall of Fame.

– Jag vill he ett stort tack för allt stöd genom alla år, och för att ni sett till att jag kom med i Hall of Fame, det uppskattar jag enormt.