Prissummorna inom e-sporten har varit rekordstora under året. Bland annat så hade jätteturneringen The International i Dota 2 en total prispott på 330 miljoner kronor, varav vinnande OG tog med sig nästan hälften hem.

Även League of Legends största turnering Worlds hade den största prissumman någonsin med 21 miljoner. Fortnite gav sig också in i e-sporten på allvar med världsmästerskapet som gjorde amerikanske 16-åringen Kyle ”Bugha” Giersdorf till en dollarmiljonär efter segern.

Men sett över hela året så är det två finländska stjärnor som har tjänat mest av alla: Dota 2-spelarna Jesse ”JerAx” Vainikka och Topias Miikka ”Topson” Taavitsaine som båda drog in hela 29,7 miljoner kronor under året. Mycket tack vare segern i The International med OG.

I topp tio så finns även två till skandinaver.

Danske Dota 2-stjärnan Johan ”N0tail” Sundstein – även han från OG – är fyra på listan och norske Fortnitespelaren Emil ”nyhrox” Bergquist Pedersen nia.

Esports Earnings har listat de som tjänat mest under 2019, så här ser topp tio ut.

De tjänade mest i världen 2019

1. Jesse ”JerAx” Vainikka, Finland, Dota 2: 29,75 miljoner kronor

2. Sébastien ”Ceb” Debs, Frankrike, Dota 2: 29,75 miljoner kronor

3. Topias Miikka ”Topson” Taavitsainen, Finland, Dota 2: 29,75 miljoner kronor

4. Johan ”N0tail” Sundstein, Danmark, Dota 2: 29,68 miljoner kronor

5. Anathan ”ana” Pham, Australien, Dota 2: 29,59 miljoner kronor

6. Kyle ”Bugha” Giersdorf, USA, Fortnite: 28,8 miljoner kronor

7. Harrison ”psalm” Chang, USA, Fortnite: 17,11 miljoner kronor

8. David ”aqua” Wang, Österrike, Fortnite: 16,83 miljoner kronor

9. Emil ”nyhrox” Bergquist Pedersen, Norge, Fortnite: 14,19 miljoner kronor

10. Shane ”EpikWhale” Cotton, USA, Fortnite: 12,2 miljoner kronor

Listan domineras klart av OG-spelarna som vann The International samt de som gick längst under Fortnite-VM. Inte en enda Counter-Strike-spelare finns med på listan, och under året har det förts många diskussioner om varför priserna är så låga i spelet jämfört med de andra största e-sporterna.

”Spelar en jävla turnering...”

En som har reagerat starkt är amerikanske stjärnan Jake ”Stewie2K” Yip som kände sig frustrerad efter 16-årige Bughas seger i Fortnite-VM.

– Jag jobbar så hårt och den här ungen spelar bara en jävla turnering och så är han Gud. Han slog det jag tjänat under hela min karriär i en enda turnering, sa han under sin stream enligt Dexerto.

Ingen svensk finns alltså med i topp tio, och det har varit ett tungt år för svenskarna i de allra största spelen – utan några segrar i de respektive spelens allra största turneringar. Men det finns några ljusglimtar.

Svenskarna som tjänade bäst 2019

1. Theo ”Crue” Ferrer, Fortnite: 6,4 miljoner kronor

2. Ludwig ”zai” Wåhlberg, Dota 2: 5,9 miljoner kronor

3. Gustav ”s4” Magnusson, Dota 2: 3 miljoner kronor

4. David ”fuzzface” Tillberg, PUBG: 2,6 miljoner kronor

5. Fabian ”Fabian” Hällsten, Rainbow Six Siege: 1,7 miljoner kronor

Rönningesonen Crue slutade på sjätteplats i Fortnite-VM och tar tack vare segern platsen som den svensk som tjänat mest under året i e-sporten.

”Hade inte tänkt få så mycket pengar”

Efter turneringen så berättade 16-åringens pappa för SportExpressen om succén.

– Dogge Doggelito har hjälpt till att stötta honom. Han skickade ett meddelande till Theo, och vi skickade meddelanden från våra kunder på glassbaren som vi driver. Han tyckte att stödet var jätteroligt. Det fick honom att inte ge upp. Det gick ju dåligt i början, de fem första delmatcherna. Sedan i slutet gick han från 60:e till sjätteplats. Det var otroligt, sa Alexis Ferrer.

De dryga sex miljoner kronorna hade sonen däremot inga planer för efter segern.

– Han är väldigt sparsam. Folk vill att han ska köpa en lägenhet och bli proffs. Men han hade inte tänkt få så mycket pengar, han ville mest åka dit och ha roligt.

Förutom de två svenska Dota 2-stjärnorna zai och s4 så tar även PUBG-spelaren fuzzface plats i topp fem. Den skäggfagre svensken har tillsammans med sitt Faze Clan vunnit tre av årets största turneringar.

Även Rainbow Six Siege är representerat tack vare Fabian, som rankas som en av världens bästa. Han inledde 2019 med att leda sitt G2 till segern i Six Invitational, men resten av året blev desto tyngre för laget. De tog däremot andraplatsen i Raleigh-majorn i augusti.