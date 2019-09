E-sporten är en miljardindustri som växer i en rasande takt, det är ingen hemlighet.

Under 2019 så förväntas 10,8 miljarder kronor genereras i rena inkomster, enligt Newzoo. Den summan ökar med över 25 procent varje år, samtidigt som 450 miljoner personer kommer att titta på e-sport bara i år.

Sverige har varit med i toppen ända sedan början i flera av de allra största spelen, med stjärnor som Emil ”HeatoN” Christensen (Counter-Strike) och Oskar ”LakermaN” Ljungström (Quake) på var sin sida millennieskiftet.

Men vilka svenskar har egentligen tjänat mest?

Föga förvånande så är det de som har lyckats bäst i nutidens populäraste spel – sedan prispengarna har gått från tusental till miljontal – som också dragit in mest pengar.

Listan domineras av Counter-Strike: Global Offensive och främst Dota 2. En stor anledning är superturneringen The International, vars prispengar få e-sportturneringar ens kommer i närheten av. 2019 så fick vinnarna 150 miljoner kronor.

De tio främsta svenskarna har tillsammans tjänat hisnande 100 miljoner kronor.

10 svenskarna som tjänat bäst

Gustav ”s4” Magnusson Foto: LIQUIPEDIA

1. Gustav ”s4” Magnusson, Dota 2

24 580 817 kronor

Kommentar: s4 är Sveriges mest framgångsrika Dota 2-stjärna. Han har deltagit i varenda The International sedan 2013, och ansågs vara världens bästa solo mid-spelare innan han gick över till rollen som offlaner. Han vann dessutom sin allra första TI med Alliance och har två majorsegrar i bagaget. Bedrifter som gör att 27-åringen cementerat sin plats bland Sveriges största e-sportlegendarer genom tiderna.

Ludwig ”zai” Wåhlberg Foto: LIQUIPEDIA

2. Ludwig ”zai” Wåhlberg, Dota 2

22 739 839 kronor

Kommentar: Strax bakom s4 hittar vi zai, som fortfarande befinner sig på toppen av sin karriär. I sommarens The International gick han in i turneringen med sitt Team Secret (som s4 var med och grundade) som en av storfavoriterna. Laget blev till slut fyra, men tjänade trots det in över 20 miljoner kronor. Om ett år kommer vi sannolikt få se 22-åringen toppa denna lista.

Johan ”pieliedie” Åström Foto: LIQUIPEDIA

3. Johan ”pieliedie” Åström, Dota 2

9 650 586 kronor

Kommentar: pieliedie är ett jättenamn inom Dota2 och har varit med ända sedan 2012. Han vann Shanghaimajorn 2016 med Team Secret, men framgångar i TI har uteblivit för svensken. Trots det har han nästan tjänat in 10 miljoner under sin karriär. Känns som gjord för en coachingroll när han lägger headsetet på hyllan.

Olof ”olofmeister” Kajbjer Foto: LIQUIPEDIA

4. Olof ”olofmeister” Kajbjer, Counter-Strike: Global Offensive

7 994 555 kronor

Kommentar: Sveriges mest framgångsrika CS:GO-spelare någonsin, framför allt under sin tid med Fnatic, som dominerade scenen under 2015 då Kajbjer ansågs vara världens bäste. Det året vann laget dessutom två majors. Sedan han blev en del av superlaget Faze Clan så har de riktigt stora framgångarna däremot uteblivit.

Jesper ”JW” Wecksell Foto: LIQUIPEDIA

5. Jesper ”JW” Wecksell, Counter-Strike: Global Offensive

7 548 228 kronor

Kommentar: JW var även han en del av Fnatics superlag från 2015 och är känd som en irrationell AWP-spelare med blixtsnabba flicks (för att inte tala om hans bunnyhops). Förutom en kort sejour i Godsent så har han varit en del av Fnatic i över fem år.

Robin ”flusha” Rönnquist Foto: LIQUIPEDIA

6. Robin ”flusha” Rönnquist, Counter-Strike: Global Offensive

7 350 886 kronor

Kommentar: Del av Fnatics 2015-lag. Just nu är han utan lag sedan han lämnat Cloud9 efter en familjetragedi. Under sin storhetstid var han spelets mest fuskanklagade spelare efter att ha stått för flertalet ”omöjliga” frags. När han återvänder till CS:GO kommer det bli högintressant att se vilket lag som lyckas knyta till sig stjärnan.

Freddy ”KRiMZ” Johansson Foto: LIQUIPEDIA

7. Freddy ”KRiMZ” Johansson, Counter-Strike: Global Offensive

7 254 190 kronor

Kommentar: Ännu en spelare från Fnatics 2015-lag, som även i dag spelar för organisationen. Allmänt känd som en av de mest stabila spelarna i världen, och tycks aldrig ha en dålig dag på kontoret.

Jonathan ”Loda” Berg Foto: LIQUIPEDIA

8. Jonathan ”Loda” Berg, Dota 2

6 877 854 kronor

Kommentar: Loda är det kanske största svenska namnet inom Dota. 31-åringen inledde sin karriär i den första versionen av Dota redan 2006 och har sedan 2013 varit en trotjänare till Alliance, som han nu coachar.

Patrik ”f0rest” Lindberg Foto: LIQUIPEDIA

9. Patrik ”f0rest” Lindberg, Counter-Strike: Global Offensive/Counter-Strike

6 738 078 kronor

Kommentar: Av många ansedd som den bästa Counter-Strike-spelaren genom tiderna. Patrik ”f0rest” Lindberg, 31, har varit med i Ninjas in Pyjamas sedan laget gav sig in i CS:GO och var en stor del av det historiska lag som vann 87 raka kartor mellan 2012 och 2013. Han är än i dag kvar i laget, där han och GeT_RiGhT är de enda som återstår från den tiden. Innan CS:GO var han dessutom ansedd som en av de bästa CS 1.6-spelarna.

Jerry ”EGM” Lundqvist Foto: LIQUIPEDIA

10. Jerry ”EGM” Lundqvist, Dota 2

6 629 281 kronor

Kommentar: Det kanske mest oväntade namnet på listan. EGM var med och vann The International med Alliance 2013. Sedan dess har han tillhört en mängd olika lag och spelar just nu för Bald.

Svenskarna som tjänat mest i andra stora esporter:

League of Legends:

Martin ”Rekkles” Larsson

3 622 562 kronor

Fortnite:

Theo ”Crue” Ferrer

6 562 404 kronor

Super Smash Bros. Melee

Adam ”Armada” Lindgren

3 058 461 kronor

Rainbow Six Siege:

Fabian ”Fabian” Hällsten

3 030 232 kronor

Quake 4:

Johan ”Toxjq” Quick

2 836 486 kronor

FIFA:

Ivan ”BorasLegend” Lapanje

1 703 795 kronor