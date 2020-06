Ninjas in Pyjamas drog stor uppmärksamhet till sig när beslutet togs att bänka lagkaptenen Jonas ”Lekr0” Olofsson. För att ersätta honom värvades Hampus ”Hampus” Poser in, och under inledningen av Blast Premier så har det blivit en stor succé.

Svensklaget avfärdade både världsettan Astralis, som däremot tvingats till stora roteringar i laget, och portugisiska Saw. På tisdagskvällen så ställdes de mot sitt första riktigt stora test när Team Vitality stod på andra sidan kartan.

Till en början såg det väldigt mörkt ut, och Vitality dominerade mot ninjorna under sin T-sida. Men svenskarna lyckades hämta igen underläget och hade vid sidbytet endast tre rundor upp till fransoserna.

När det var Ninjas in Pyjamas tur att anfalla som tog laget över matchen hel och vann runda efter runda. Mycket tack vare storspelande Tim ”nawwk” Jonasson.

Mätte sig med världens bästa spelare

Men i slutet av matchen så lyckades Vitality hitta sitt spel och kunda säkra ett oavgjort resultat (15–15).

Nawwk avslutade matchen med 31 elimineringar och en ADR (snittskada per runda) på 95,1. Den enda som kunde mäta sig med honom var världens bäste spelare, Zywoo, som hade en ADR på 97,4 med sina 29 frags.

För Ninjas in Pyjamas så innebär det att laget nu står på två segrar och ett kryss hittills under gruppspelet. De fortsätter också toppa grupp A.

För de övriga svensklagen har de gått tyngre hittills. Fnatic vann tidigare på tisdagen mot Virtus Pro efter att ha förlorat mot Mad Lions. Dignitas har har två förluster efter att ha blivit krossat av Mad Lions med 16–5 på tisdagskvällen.