Pokémon Legends: Arceus

Nintendo Switch, 28 januari:

”Pokémon Legends: Arceus” blir en ny början för Pokémonserien och inspireras av ”Sword & Shield Wild Arena”. Det blir första gången en öppen värld erbjuds i universumet och de blickar som getts av spelet ger ”Zelda: Breath of the Wild”-vibbar.

Dying Light 2: Stay Human

PC, Playstation, Xbox, 4 februari:

Den nya upplagan av den zombiebaserade och post-apokalyptiska serien utlovar en stark berättelse. I ”Dying Light 2” får spelaren ta beslut som kommer påverka både berättelsen och hur världen utvecklas runt den. Utforska, skaffa bättre utrustning och vapen. Träffa karaktärer som kan bli både vänner och fiender. Precis som inte föregående spel erbjuds också action med en kombination av parkour och handgemäng.

Horizon: Forbidden West

PS4, PS5, 18 februari:

Ett av årets mest framemotsedda spel är utan tvekan uppföljaren till ”Horizon: Zero Dawn”, där spelaren än en gång får spela som Aloy i en värld fylld av djurliknande robotar i ett post-apokalyptiskt San Francisco. Nya redskap och vapen kommer finnas samt ett nytt nästa generations system för artificiell intelligens. Karaktärerna ska kännas mer levande än någonsin.

Elden Ring

PC, Playstation, Xbox, 25 februari:

Det kanske mest omtalade spelet som släpps under året är ett oväntat samarbete mellan Hidetaka Miyazaki och ”Game of Thrones”-skaparen George R.R Martin. Spelet kommer likna den omåttligt populära ”Dark Souls”-serien, fast satt i en öppen värld. Så förvänta dig ett minst sagt utmanande spel.

Gran Turismo 7

PS4, PS5, 4 mars:

För alla racingfantanster är det inte långt kvar till nästa spel i ”Gran Turismo”-serien. Den kommer återvända till sina rötter med ett karriärsläge offline där du kan spela ensam i ditt eget tempo. På Playstation 5 kan du också njuta av ray tracing för en höjd grafikupplevelse.

Starfield

PC, Xbox, cloud, 11 november:

Bethesdas nästa jättespel kommer sent under året. Det beskrivs som en action-RPG som utspelas i rymden i de tidiga dagarna av rymdfärd för människor. Utforskande och rollspelsdel bli nyckeldelar av ”Starfield”. Spelaren får skapa sin egen karaktär och kan besöka utomjordiska planeter och samhällen.

God of War: Ragnarok

PS4, PS5, 2022:

Nyligen släpptes föregångaren ”God of War” till PC och senare i år kommer uppföljaren ”God of War: Ragnarok”. Det finns inget släppdatum än och som så ofta finns chansen till fördröjningar. Spelet, hur som helst, kommer vara det sista kapitlet i Kratos och sonen Atreus nordiska saga. De kommer spela i en av tidernas kallaste vintrar med hot om en apokalyps. En massa nyheter i form av bland annat vapen och att färdas med snösläde utlovas.

Bayonetta 3

Nintendo Switch, 2022:

Även ”Bayonetta 3” står utan ett släppdatum fortfarande. Hack 'n slash-seriens nästa tillskott ska däremot anlända under året efter att ha presenterats redan 2017. Efter en period av total tystnad släpptes nyligen en ny trailer som bland annat visar att spelaren kan ta över demoner.

Suicide Squad: Kill the Justice League

2022:

Rocksteady är tillbaka med ett nytt spel sju år efter ”Batman: Arkham Knight”. Det nya Suicide Squad-spelet kommer bli världigt annorlunda genom att erbjuda co-op för upp till fyra spelare. Spelarna får chansen att slåss mot superhjältar som Superman och Wonder Woman. Det hela utspelar sig däremot i samma universum som Arkham-spelen. Så vem vet, även Batman skulle kunna dyka upp.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild-uppföljare

2022:

Ett av förra generationens bästa spel kommer också få en uppföljare. Det har ännu inte fått ett namn officiellt, men planeras att släppas under året av Nintendo. Bara små glimtar av gameplay har visats upp hittills och frågetecknen är många. Klart är däremot att spelaren kommer kunna färdas i himlen, vilket verkar innebära en betydligt större värld att utforska.

Övriga spel:

Rainbow Six: Extraction (20 januari), Triangle Strategy (4 mars), Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (18 mars), Tiny Tina’s Wonderlands (25 mars), S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl (28 april) and Saints Row (23 augusti).

Spel utan datum som kan komma under 2022: Redfall (under sommaren), Ghostwire Tokyo, Gotham Knights, A Plague Tale: Requiem, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Splatoon 3, Hogwarts Legacy, Forspoken och Avatar: Frontiers of Pandora.