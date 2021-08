Den nya NHL-säsongen kommer allt närmare och stjärnorna ska ännu en gång göra upp om Stanley Cup.

En stor del av nya säsongens ankomst, för många fans, är också släppet av det nya NHL-spelet från EA Sports – och att få se vem som tar plats på det ikoniska omslaget.

Förra året var det Aleksandr Ovetjkin som ärades.

I år pryder Toronto Maple Leafs-spelaren Auston Matthews omslaget, för andra gången.

Efter en del teknikstrul – som blivit så synonymt med livet under pandemin – får SportExpressen till slut tag i superstjärnan. Amerikanen berättar om den stora äran.

– Att vara omslagsatlet för två av EA Sports NHL-spel är den mest surrealistiska delen. Det är en otrolig ära och jag kunde inte vara gladare över det. Det här året speciellt med tanke på alla next gen-grejer de gör för första gången, säger Matthews.

Vad har du själv för relation till NHL-spelen, spelade du dem när du växte upp?

– Jag kommer ihåg att jag spelade NHL 04 eller 03 på Xbox, jag spelade varje dag i 3–4 år. Jag älskade det och spelade hela tiden. Jag var sex eller sju år gammal och det var första tv-spelen jag någonsin spelade. Det fick mig att drömma om att spela hockey professionellt på riktigt.

Nu är Auston Matthews själv en del av spelen som en av dess största stjärnor.

Med det har han också bland de bästa betygen som går att hitta i NHL 22. Han hyllar EA Sports scouter för betygsättningen år efter år, och gläds också över den egna liknelsen i spelen.

De har fångat allt från hans rörelser till den redan ikoniska mustaschen.

– Det är kusligt!

Medan han spelade på sin Xbox under uppväxten hade han också fått upp ett öga för flera av de svenska dåvarande stjärnorna. Det var en som stack ut lite extra.

– Jag tror jag måste välja Lidström. Han var så bra och spelade i så många enorma matcher i en så lång period. Vi ska inte heller glömma att han också vann Stanley Cup fyra gånger.

Med tanke på att du spelar i Toronto antar jag att Mats Sundins namn kommer upp ibland, hur stor är han i klubben och staden?

– Mats Sundin är fortfarande en väldigt älskad spelare bland Leafs-fans. Och det faktum att han var en sån legendarisk center i laget ger mig stora skor att fylla. Men han var verkligen en fantastisk spelare, och jag hoppas på att ha en lika imponerande karriär som han hade.

Till det nya NHL-spelet så är den stora nyheten så kallade ”X-Factors”. Spelets allra största stjärnor får särskilda egenskaper som är unika för dem.

Auston Matthews får bland annat förmågan att prickskjuta genom klungor av motståndare och att hitta medspelare bortom den egna periferin.

– Det är en stor ära att de som utvecklat spelet tänkte på mig som värdig för dem. Det är häftigt hur specifikt spelet blivit. NHL har blivit så tung trafikerat i skottvinklarna och spelare är så bra att jag får arbeta hårt på mitt skott och klubbhantering året om. Det är väldigt tillfredsställande att bli erkänd för det och att spelet reflekterar det så realistiskt.

Avslutningsvis får jag önska lycka till under nya säsongen. Har du några personliga mål för året?

– Samma mål som varje år, att ta Stanley Cup hem till Toronto... och kanske vinna fler NHL-matcher mot mina lagkamrater medan vi reser, säger Auston Matthews.

Auston Matthews ”X-Factors” i NHL 22

Zone Ability

”Shock And Awe”: Elite Shooting out of Dekes. High shot success right after a deke.

Superstar Abilities

”Make it Snappy”: Great Snapshot from Stride. High success rate on snap shots while in stride.

”Seeing Eye”: Great Shot through Screens. High shot success shooting through traffic.

”Tape to Tape”: Great Passing within Vision. Nails passes within vision.

”Puck on a String”: Great Stickhandling. Lightning quick stickhandling and toe drags.

”Third Eye”: Great Peripheral Passer. Passes find receivers in peripheral vision.

