Dr. Mundo släpptes redan i september 2009 till League of Legends och är känd som en jobbig champion att möta, med sin otroliga healing-förmåga.

Nu får han, till slut, en stor uppdatering och görs om från grunden för att – förhoppningsvis - få nytt liv.

Spelutvecklaren Riot Games bjöd in SportExpressen E-sport till en exklusiv förhandstitt på nya Mundo.

Här är alla abilities

Mundos abilities

Passiv förmåga (Goes where he pleases):

Dr Mundo motstår nästa immobiliserande effekt som träffar honom, och förlorar i stället hälsa samt tappar en kemisk behållare. Han kan plocka upp denna igen för att fylla på en del av sin maximala hälsa igen och reducera cooldown för sin passiva förmåga. Motspelare kan förstöra behållaren genom att gå över den.

Mundo har också ökad hälsoregeneration baserat på sin maximala hälsa.

Q (Infected bonesaw):

Likt den föregående versionen av Mundo kan han kasta en yxa som applicerar en slow-effekt på motståndare. Den gör magisk skada som baseras på målets nuvarande hälsa.

W (Heart zapper):

Dr. Mundo blir elektrisk i några sekunder och gör konsekvent magisk skada till alla i hans närhet och förvandlar en del av skadan han tar till grå hälsa. När effekten avtar gör han ytterligare magisk skada till motståndare i närheten och omvandlar grå hälsa till hälsa – om han träffar en motståndare med den. Träffar han bara minions eller monster får han tillbaka mindre hälsa.

Det går att avsluta effekten när som helst genom att trycka på W en andra gång.

E (Blunt force trauma):

Passiv: Mundo får bonus till sin attackskada desto mindre liv han har.

Aktiv: Doktorn slår en motståndare med sin medicinsäck och gör fysisk skada baserat på hur mycket hälsa som saknas. Om motståndaren dör så flyger de i väg och skadar andra som träffas.

R (Maximum dosage):

Mundos ultimate påminner om hans tidigare R. Han pumpar sig själv full av kemikalier och får genast tillbaka en portion av sin hälsa. Över en längre stund får han sedan konsekvent tillbaka saknad hälsa – och får kan röra sig snabbare samt får högre attackfart.

Nytt utseende

Utöver de nya förmågorna har Mundos utseende också gjorts om helt. Detta innebär också att samtliga skins som redan existera får nytt utseende. Som en del av detta kommer hans ”legacy”-skins bli tillgängliga för köp under patcherna 11.12 och 11.13.

