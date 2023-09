Han är en av de mest framgångsrika svenska tränarna någonsin inom Counter-Strike. När en ny era inleds med nya CS2 så återvänder nu Björn ”Threat” Pers till NIP i rollen som general manager.

– Att kunna återvända till NIP och arbeta med alla våra CS-lag medan vi går in i en ny era i det här legendariska spelet är ett drömscenario. Jag ser väldigt mycket fram emot vad framtiden kan erbjuda, säger Pers i ett pressmeddelande.

Ninjas in Pyjamas har i dag tre lag inom Counter-Strike: herrlaget, damlaget och ett akademilag. Pers kommer nu att ansvara för alla tre i den nya rollen. Han har redan hunnit sätta sig in i rollen under de senaste veckorna, och har gått igenom ”vägen framåt” när NIP nu äntrar CS2.

Samtidigt får Jonas Gundersen, som varit operativ chef i NIP, en ny roll i bolaget NIP Group där han tar en strategisk roll. Erik Wendel blir samtidigt ny e-sportdirektör.

