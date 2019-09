Snart är det äntligen dags. I League of Legends Worlds 2019 så möts de bästa lagen från världens alla hörnet i säsongens avslutande turnering. Där tävlar lagen om världens största e-sporttrofé (32-kilo tunga Summoner's Cup) inför e-sportens allra största publik. Exempelvis så såg nästan 100 miljoner personer fjolårets final.

Till svenska fansens glädje så blev det nyligen klart att Martin ”Rekkles” Larsson och hans Fnatic är klart för gruppspelet, och slipper därmed kvalet under turneringen. Han är den enda svenska startspelaren i turneringen.

Fnatic är ute efter revansch efter finalförlusten förra året mot världens bästa lag, Invictus Gaming från Kina.

SÅ SPELAS DET

League of Legends Worlds inleds med ett play-in (kval) för de lag som har tagit sig till turneringen, men ännu inte kvalificerat sig till gruppspelet. De tolv lagen förs in i fyra grupper där alla möter varandra två gånger i bäst av en-matcher. Ettorna i varje grupp möter sedan tvåor ur andra grupper. De fyra vinnarna blir klara för gruppspelet.

De 16 gruppspelslagen kommer delas in i fyra grupper som återigen möter varandra två gånger. Ettan och tvåan från varje grupp tar sig till slutspelet.

Slutspelet börjar sedan med kvartsfinaler i ett enkelt utslagsformat med matcher som spelas som bäst av fem fram till den stora finalen. De som vinner finalen – vilket du säkert gissat – blir nya världsmästare.

DATUM OCH PLATS

Worlds inleds den 2 oktober i Berlin där kvalet spelas på LEC-arenan, vilket spelas fram till den 8 oktober. Den tolfte så börjar gruppspelet på Verti Music Hall i Berlin, vilket pågår till den 20:e.

När slutspelet inleds 26 oktober så flyttar VM-spelet till Spanien och Madrid. Fram till och med semifinalerna spelas matcherna på Palacio Vistalegre (kapacitet: 15 000). Den

Finalen hålls sedan i Paris på AccorHotels Arena inför drygt 20 000 på plats.

PRISSUMMOR

Fortfarande obekräftad. 2018 så tävlade lagen om totalt 63 miljoner kronor.

SÅ SER DU MATCHERNA

Samtliga matcher sänds på Riots officiella Twitchkanal.

SPELARE ATT HÅLLA KOLL PÅ

Top lane: TheShy, Invictus Gaming

TheShy är onekligen en av världens bästa top laners och var närmast ostoppbar under fjolårets Worlds. Under sommaren har koreanen prioriterat att försöka låsa in Kennen som han använt för att dominera sina motståndare under laningfasen. Har en tendens att tappa fattningen, men när han håller huvudet kallt så finns det ingen som kan mäta sig med honom.

Djungeln: Jankos, G2

First blood-kungen har haft ett otroligt år med Europas bästa lag. Han tycks alltid vara precis där han behövs mest, medan hans tålmodiga ganks – med väldigt stor framgång – ofta har gjort att G2 kan få ett tidigt övertag som de sedan aldrig släpper. Lagets kanske viktigaste spelare, trots att han omringas av storstjärnor. Nådde dessutom nyligen hela 1 000 kills i LEC.

Mid Lane: Doinb, Funplus Phoenix

Visst, det hade ju så klart gått lika bra att nämna spelare som Caps och Rookie. Men Doinb, som ännu är något av en doldis i Europa, kommer bli väldigt underhållande att se i ett Worlds. Den 22-årige koreanen har en en drös udda champions i sitt tält – och extremt bra spelmekanik. Även rolig att se utanför spelet då han sällan kan hålla sig i stolen när han står för ett mäktigt outplay. Bli inte förvånade om han plötsligt står med en Pantheon mid.

AD Carry: Uzi, Royal Never Give Up

Världens bästa bot laner, kort och gott. Uzi är en väldigt trygg lanespelare som ofta väljer champions som Vayne och Kai'Sa som blir oerhört starka late game. Kommer i gruppspelet ställas mot både Rekkes och Teddy och en gång för alla få chansen att befästa sin plats som världens bästa ADC. Det enda som kan stoppa honom är hans eget humör.

Support: Mikyx, G2 Esports

Ännu en G2-spelare som haft ett riktigt imponerande år. Mikyx är en hyperaggressiv supportspelare som har varit en stor anledning till att Perkz skifte från mid till bot har blivit en sådan succé. Spelar allt från Braum och Thresh till Shen med lika stort inflytande på riften.

DE ÄR KLARA FÖR GRUPPSPEL

Funplus Phoenix (Kina)

Kim ”Gimgoon” Han-saem, Gao ”Tian” Tian-Liang, Kim ”Doinb” Tae-sang, Lin ”Lwx” Wei-Xiang, Liu ”Crisp” Qing-Song

Royal Never Give Up (Kina)

Xin ”Langx” Zhen-Ying, Hung ”Karsa” Hao-Hsuan, Li ”Xiaohu” Yuan-Hao, Jian ”Uzi” Zi-Hao, Shi ”Ming” Sen-Ming

Invictus Gaming (Kina)

Kang ”TheShy” Seung-lok, Gao ”Ning” Zhen-Ning, Song ”Rookie” Eui-jin, Yu ”JackeyLove” Wen-Bo, Wang ”Baolan” Liu-Yi

SK Telecom T1 (Sydkorea)

Kim ”Khan” Dong-ha, Kim ”Clid” Tae-min, Lee ”Faker” Sang-hyeok, Park ”Teddy” Jin-seong, Cho ”Mata” Se-hyeong, Lee ”Effort” Sang-ho

Griffin (Sydkorea)

Choi ”Doran” Hyeon-joon, Choi ”Sword” Sung-won, Lee ”Tarzan” Seung-yong, Jeong ”Chovy” Ji-hoon, Park ”Viper” Do-hyeon, Son ”Lehends” Si-woo

G2 Esports (Europa)

Martin ”Wunder” Hansen, Marcin ”Jankos” Jankowski, Rasmus ”Caps” Winther, Luka ”Perkz” Perković, Mihael ”Mikyx” Mehle

Fnatic (Europa)

Gabriël ”Bwipo” Rau, Mads ”Broxah” Brock-Pedersen, Tim ”Nemesis” Lipovšek, Martin ”Rekkles” Larsson, Zdravets ”Hylissang” Iliev Galabov

Team Liquid (Nordamerika)

Jung ”Impact” Eon-yeong, Jake ”Xmithie” Puchero, Nicolaj ”Jensen” Jensen, Yiliang ”Doublelift” Peng, Jo ”CoreJJ” Yong-in

Cloud9 (Nordamerika)

Eric ”Licorice” Ritchie, Dennis ”Svenskeren” Johnsen, Yasin ”Nisqy” Dinçer, Zachary ”Sneaky” Scuderi, Tristan ”Zeyzal” Stidam

J Team (Taiwan)

Hsu ”Rest” Shih-Chieh, Chen ”Hana” Chih-Hao, Chu ”FoFo” Chun-Lan, Chen ”Lilv” Chin-Han, Lin ”Koala” Chih-Chiang

ahq e-Sports Club (Taiwan)

Chen ”Ziv” Yi, Chen ”Alex” Yu-Ming, Hsieh ”Apex” Chia-Wei, Tsou ”Wako” Wei-Yang, Wang ”Ysera” Tsung-Chih

GAM Esports (Vietnam)

Phạm ”Zeros” Minh Lộc, Đỗ ”Levi” Duy Khánh, Trần ”Kiaya” Duy Sang, Nguyễn ”Zin” Tuấn Thọ, Nguyễn ”Slay” Ngọc Hùng

DE SKA SPELA PLAY-IN (KVAL)

DAMWON Gaming (Sydkorea), Splyce (Europa), Clutch Gaming (Nordamerika), Hong Kong Attitude (Hong Kong), Lowkey Esports (Vietnam), Unicorns Of Love (Ryssland), Isurus Gaming (Argentina/Chile), Royal Youth (Turkiet), Flamengo Esports (Brasilien), DetonatioN FocusMe (Japan), MAMMOTH (Australien), MEGA (Thailand)

GRUPPERNA

Grupp A:

G2 Esports, Griffin, Cloud9, (lag från play-in)

Grupp B

FunPlus Phoenix, J Team, GAM Esports, (lag från play-in)

Grupp C

SK Telecom T1, Fnatic, Royal Never Give Up, (lag från play-in)

Grupp D

Team Liquid, AHQ Esports, Invictus Gaming, (lag från play-in)

PLAYINGRUPPER:

Grupp A:

Clutch Gaming, Unicorns of Love, Mammoth

Grupp B:

DetonatioN FocusMe, Isurus Gaming, Splyce

Grupp C:

Hong Kong Attitude, Lowkey Esports, MEGA

Grupp D:

DAMWON Gaming, Flamengo eSports, Royal Youth