Att streama sitt spelande för tittare har varit ett enormt växande fenomen under de senaste åren. Den största plattformen, som är hem till de största profilerna, är Twitch. De tjänar pengar genom att tittare bland annat får prenumerera på deras kanal samt skicka in donationer.

Nu har SavingSpot publicerat data som visar hur mycket de största stjärnorna har tjänat in under året.

Toppar listan gör amerikanske före detta Overwatch-proffset Felix ”XQC” Lengyel, 25, som har tjänat in hela 1,98 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 17 miljoner kronor. Tvåa är Nick ”Nickmercs” Kolcheff, 29, som innan streamingen var proffs i både Gears of War och Halo. Han har dragit in 15 miljoner.

Topp tre rundas av med League of Legends-profilen Ibai ”Ibai” Llanos som tjänat nästan 12 miljoner i år. Siffrorna inkluderar endast de pengar som de får in genom Twitch genom prenumerationer, donationer och annonser.

Summorna som de får in från sina sponsorer inkluderas alltså inte.

Ingen Ninja på listan

Ett namn som något förvånande inte är med på topp tio-listan är det kanske största namnet, Tyler ”Ninja” Blevins. Anledningen är att han spenderade en stor del av året på den nu nedlagda tjänsten Mixer. Inte heller populäre Jaryd ”Summit1G” Lazar finns med i topp tio, utan befinner sig på 17:e plats på listan med 6,8 miljoner intjänade.

Savingspots undersökning visar att de spelen som man tjänar störst pengar på är Minecraft, Call of Duty, GTA 5, CS:GO och Fortnite.

Valorant har däremot tagit platsen som det överlägset största spelet på Twitch, och där är det en svensk som är den största streamern: Ludwig ”Anomaly” Lagerstedt.

Bland kvinnor så är det ingen överraskning att 24-åriga Imane ”Pokimane” Anys från Kanada är störst. Hon har tjänat 4,7 miljoner kronor under året.