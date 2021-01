Stjärnan visar upp nya lyxvillan – 17 sovrum

Tidernas mest framgångsrika Dota 2-spelare heter Johan Sundstein och är mer känd som ”N0tail”. Under sin karriär har han vunnit e-sportens allra största turnering, The International, två gånger. Senaste gången var 2019 då hans lag OG tog hem förstapriset på hela 130 miljoner kronor. Den danske 27-åringen är också den som individuellt har tjänat mest pengar inom all e-sport då han inkasserat 62 miljoner kronor i prispengar under sin karriär hittills.

Nu visar han upp sitt nya lyxhus i portugisiska Lisabon med 17 sovrum där gaming kommer ha en central roll. Totalt har huset kostat honom 15 miljoner kronor.

– Jag har spenderat 400 000 euro hittills på att renovera och köpa möbler och material, berättar N0tail för BBC.

Huset köpte han för nästa ett år sedan, men flytten har gått sakta på grund av pandemin. Men nu har han tagit plats i villan dit han också har välkomnat två av sina lagkamrater, Yeik ”MidOne” Nai Zheng och Martin ”Saksa” Sazdov.

”Finns en mörk sida”

Som en sann gamer så prioriterade han datorrummet samt internetanslutningen över att möblera vardagsrum och sovrum vid flytten. Trots de stora pengarna och de många framgångarna som Dota 2-spelare så berättar han däremot att det finns en tung baksida med det hela.

– Det finns en enorm mörk sida till det här, och det är den mentala påfrestningen man kan drabbas av. Det finns också gruppaspekten av det som förstärker det och kan få dig att må dåligt. Jag blir själv negativ och ledsen. Ledsenheten är min största fiende, säger han till BBC.

Men på den andra sidan av myntet så skänker lagets framgångar honom en extrem lycka. Senare i år kan han få chansen att bli The International-mästare för tredje gången när turneringen planeras att hållas i Stockholm och Globen. Det är däremot fortfarande klart om när och hur turneringen blir av på grund av covid-19.

