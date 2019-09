Dota 2 är det mest pengastinna spelet i e-sportvärlden. Och The International är turneringen alla vill vinna.

25-årige dansken Johan ”N0tail” Sundstein, och hans lag OG, har vunnit turneringen två gånger. Något som gjort de fem spelarna i laget till multimiljonärer.

Men nu är ”N0tail” redo att ge upp sin karriär – för klimatets skull.

– Jag hoppas att jag förr eller senare kan göra något för miljön. Det är den viktigaste frågan just nu. Världen brinner upp. Jag funderar på att ge mig in i den kampen, kasta mig in det. Bli en soldat för jorden. Moder jord. Jag har en del planer gällande det, säger han till danska TV2 Sport.

”Känner mig skyldig”

OG är just nu i USA och deltar i plojturneringen Midas Mode. Men för TV2 berättar Johan Sundstein att han kan lägga av redan nästa år.

– Nästa år funderar jag på att göra något annat. Nu känner jag mig skyldig till en massa saker. Jag bär på en skam, för att jorden brinner, för att man har gjort fel i så många generationer. Det är något man själv måste ta på sig. Det är allas ansvar.

Vill vinna TI10

Anledningen till att han inte lägger av nu direkt är att han drömmer om att vinna The International en tredje gång. Vinnarna i turneringen får – förutom flera miljoner dollar – var sin mästerskapsring. På samma sätt som i NFL:

– Planen är att vinna tre gånger. Jag har två mästarringar nu, och jag vill ha tre, säger Johan ”N0tail” Sundstein.

The International 2020 kommer att avgöras på Globen i Stockholm.

LÄS MER: Svenska stjärnorna har tjänat över 100 miljoner

LÄS MER: OG historiska mästare i The International 2019