Under sommaren ägde en stor Metoo-rörelse inom e-sporten rum där mängder av fall av bland annat sexuellt ofredande rapporterades. En av de som hamnade i skottgluggen var amerikanske Dota-spelaren Jimmy ”Demon” Ho som anklagades av flera kvinnor.

Han uppges bland annat ha tvingat in en kvinna i ett rum och hållit för dörren medan han krävde en kyss. När hon bad om att bli utsläppt så fortsatte han att hålla för dörren medan han fortsatte att kräva en kyss, enligt kvinnan.

Demon själv har hela tiden nekat till anklagelserna.

Stängs av från turneringen

Nu meddelar Dota Pro Circuit att han stängs av från det pågående kvalspelet medan hans lag, Aristotle, har tagit sig till steg två av turneringen. Laget tvingas nu försöka hitta en ny femte spelare för att spela vidare.

Många inom Dota 2-scenen har reagerat på tajmingen för avstängningen, däribland den pensionerade stjärnan Peter ”PPD” Dager.

”Det här är för jävligt. Sorgligt skit från Beyond The Summit, jag är ledsen att det här händer dig Jimmy”, skriver han på Twitter.

Beyond The Summit-grundaren David ”Godz” Parker bad själv om ursäkt för tajmingen på Twitter och menade att det var ett misstag att stänga av Demon mitt under kvalet. Däremot hävdar han att det finns bevis som styrker anklagelserna, men som inte har offentliggjorts för att skydda kvinnorna.

