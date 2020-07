Stjärnan sparkas efter spelarens anklagelser

Nairoby ”Nairo” Quezada från USA räknas som en av världens bästa Smash Bros Ultimate-spelare och har tjänat in miljonbelopp under sin karriär. Nu har 23-åringen sparkats av sitt lag, NRG, efter uppgifter som kom ut tidigare under dagen.

Han anklagas av en annan framgångsrik Smash Bros-spelare, Zack ”Captainzack” Lauth, för att ha haft sexuellt umgänge med honom när han var 15 år gammal, samtidigt som Nairo själv var 20.

”I morse fick vi reda på stötande information om Nairo. Vi tar dessa situationer på extremt allvar. NRG har klippt alla band till Nairo”, skriver NRG i ett uttalande.

NRG är en jätteorganisation inom e-sporten och delägs av bland andra basketlegendaren Shaquille O'Neal och DJ:n Tiesto.

Utöver den sexuella kontakten så uppges Nairo också ha försökt betala för CaptainZacks tystnad. Efter anklagelserna så har han nu raderat sitt Twitter- och Instagramkonto.

Mängder av anklagelser om trakasserier

Under den senaste månaden har mängder av e-sportprofiler kommit med anklagelser mot personer i branschen i vad som kan liknas vid MeToo-rörelsen som startades 2017.

Bland annat har flera kvinnor anklagat Dota 2-kommentatorn Grant ”Grandgrant” Harris för sexuella övergrepp, och han meddelade själv att han lämnar scenen efter anklagelserna.

Hundratals fall har kommit under den senaste tiden mot spelare, experter, utvecklare och personer från andra typer av roller inom spelvärlden.