2001 föddes Tang Huan-Feng i sydkinesiska staden Dongxing. Där växte han upp tillsammans med sina föräldrar till han fyllde tolv år. Föräldrarna var i ständiga bråk med varandra och tvingade ofta sonen att göra ett val: vem av dem vill han bo med när de separerar?

Valet fick han däremot aldrig göra, för en dag hände det värsta tänkbara.

Hans föräldrar övergav honom utan att säga ett enda ord.

På helt egen hand tvingades han ta hand om sig själv, med allt från att ordna mat till att sköta skolarbetet – och försöka överleva själv.

– Eleverna i hans klass var väldigt stökiga och elaka, men han gav mig känslan av en person som trivdes bäst ensam i hörnet, en väldigt omtänksam elev, säger hans tidigare lärare.

League of Legends blev hjälpen

En dag blev Huan-Feng vän med några av sina klasskamrater, och de skulle komma att bli en stor hjälp för honom att överleva, precis som flera av lärarna. När allt blev för mycket för den övergivne tolvåringen så gick han till stranden för att lyssna på vågorna och samla sig.

Men den största hjälpen blev en dator, som fadern hade lämnat kvar efter att ha lämnat honom. Den använde han för att främst spela League of Legends. Timme efter timme spenderade han på att bli bättre på spelet för att distrahera sig själv från den grymma verkligheten.

– Jag själv, en dator, en skola, en klasskamrat. Det är allt jag behöver, jag kan klara mig med det, säger Tang Huan-Feng själv.

Jämförs med tidernas bästa

I dag är 19-åringen en av världens bästa spelare i sin roll som AD Carry och spelar för laget Suning under namnet ”Huanfeng”. På söndag spelar de VM-semifinal mot kinesiska rivalen Top Esports om en plats i den största finalen i hela e-sportvärlden.

Huanfeng har jämförts med några av tidernas bästa spelare i sin roll, som Uzi och Jackeylove, och har imponerat stort under Worlds. I kvartsfinalen tog Suning en chockseger mot JD Gaming med 3–1.

I den andra semifinalen finns det sista kvarvarande europeiska hoppet G2 Esports som möter koreanska Damwon Gaming.

Källor: Medium.com, ”The Boy Who Arrived at the Seaside” av DN2dog/Weibo