På fredagen släpps nya spelet i den omåttligt populära Fifa-spelserien – men utan Manchester City-stjärnan Benjamin Mendy, vilket Eurogamer rapporterar om.

Bakgrunden är att han gripits av polis, misstänkt för fyra våldtäkter och ett fall av sexuellt ofredande. De misstänkta brotten ska ha ägt rum mellan oktober 2020 och augusti 2021.

27-årige Mendy har enligt stämningsansökan attackerat tre kvinnor i sitt hem under perioden och kommer infinna sig i rätten under november. En av dem ska ha varit under 18 år.

Sedan han greps har han också stängts av av Manchester City.

”Tagits bort i väntan på rättegång”

EA Games, som står bakom Fifa 22, bekräftar för sajten att spelaren har tagits bort.

”Medan Benjamin Mendy har tagits bort från trupperna för både Manchester City och franska landslaget, så har han i Fifa 22 också tagits bort från trupperna och kommer inte synas i Fifa Ultimate Team (FUT) och Ultimate Draft medan han väntar på rättegång”, skriver spelutvecklaren i ett uttalande.

Det är inte första gången som en spelare tas bort från spelserien.

2019 blev den nederländska fotbollslegendaren Marco van Basten borttagen för att ha gjort en nazisthälsning under ett livesänt tv-program.

Rättegången mot Benjamin Mendy inleds den 24 januari, enligt BBC. Hans försvarsadvokat berättade tidigare att stjärnan hävdar sig vara oskyldig.

