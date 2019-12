SportExpressen fortsätter satsa på e-sport med nytt tv-format

E-sporten fortsätter att växa explosionsartat.

Under 2019 slogs ett nytt rekord för prispengar i Dota2-turneringen The International, ett tittarrekord i VM-finalen för League of Legends höjder – och Counter-Strike-scenen såg flera höjdpunkter med bland annat svenska storlaget Fnatics comeback. Dessutom anordnades världens första VM i Fortnite där en svensk 16-åring blev mångmiljonär.

SportExpressen har under hösten utökat sin bevakning av e-sport med egna nyheter, bevakning av de stora turneringarna och intervjuer med några av Sveriges största e-sportstjärnor där bland annat reportaget om Olof ”Olofmeister” Kajbjer blev en stor succé.

Nu utökar vi satsningen.

På fredag är det premiär för ett nytt tv-magasin om e-sport i SportExpressen TV – med ingen mindre än legendaren Emil ”HeatoN” Christensen i studion.

– Sveriges största e-sportprogram är tillbaka och jag vågar lova att det är bättre än någonsin, säger Emil Christensen.

– Vi kommer att leverera top content från den internationella e-sportscenen. Det blir highlights, analyser, kända gäster, unikt ”behind the scenes”-material och massa kul stories.

HeatoN: ”Unikt material”

Programmet kommer att sändas varje fredag i Expressens alla kanaler: på sajten, i våra tv-sändningar samt på Youtube och Facebook.

– När vi nu utökar vår bevakning och satsning på e-sport så finns det inget bättre namn att förknippas med än HeatoN, säger SportExpressens tv-chef Martin Heinius.

– HeatoN och hans gäng har gjort grym e-sport i tv-format tidigare. Tillsammans med dem ska vi göra det här programmet till det bästa inom e-sport någonsin. Vi har flera nya idéer på innehåll som känns spännande.

2020 kommer att bli ett spännande e-sportår med The International i Globen i Stockholm i slutet på augusti som den stora höjdpunkten.

– Det är viktigt för mig att e-sporten får den uppmärksamhet den förtjänar, även i de etablerade medierna. Det är så otroligt kul att samla det här e-sportgänget igen och att få göra det med SportExpressen känns väldigt spännande, säger HeatoN.