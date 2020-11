Man kommer hem från skolan eller slutar jobbat och bara vill ta det lugn, slår på datorn eller sen spelkonsol. Men får man verkligen den där avkopplingen man söker?

En undersökning av Manyspins visar att så är sällan fallet i många av de allra populäraste spelen. 704 gamers fick använda pulsmätare när de spelade 20 olika titlar för att mäta vilket spel som egentligen för med sig mest stress.

Den visar att jättesuccén ”Among Us” ökar pulsen allra mest. I spelet, som spelas bland en grupp vänner, utses två av spelarna till ”suspects” och ska försöka komma undan med mord medan resterande vänner försöker lista ut vilka som är ”de onda” i gänget.

I snitt ökar spelarnas snittpuls med hela 67 procent, från utgångspulsen på 67 till 112 hjärtslag i minuten.

Moba-spel bland mest stressfulla

I topp tre finns också två av de största e-sporttitlarna i världen, de båda moba-jättarna ”League of Legends” och ”Dota 2” med 64 respektive 63 procents ökning av puls. ”Counter-Strike: Global Offensive” befinner sig betydligt längre ner på listan på trettonde plats.

Samtidigt hamnar ”Fortnite” sexa på listan. Längst ner hamnar bland annat mmo-titlarna ”The Lord of the Rings Online” och ”World of Warcraft”.

Deltagarna i undersökningen tillfrågades om de största anledningarna till att spelen i topp var så stressfulla. De vanligaste svaren var att de antingen tvingades möta personer de inte kände eller hur intensivt spelet var samt viljan att besegra andra personer.

I bilden nedan finns hela listan över de testade spelen.

Foto: Manyspins.com

