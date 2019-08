Den efterlängtade majorn är här och frågorna är många.

Hur går det för svenska Ninjas in Pyjamas (Nip) med Golden som hoppar in för Plopski?

Kan Team Liquid bekräfta en gång för alla att man är världens bästa lag?

Kan supertalangen ZywOo bära sitt lag till en skräll?

Hur ser formen ut för svenske storstjärnan olofmeister och hans Faze Clan?

Därför saknas Plopski för NiP i majorn

En fråga som nog många kommer ställa sig är varför Golden ersätter Ninjas in Pyjamas nyförvärv Nicolas ”Plopski” Gonzalez Zamora under årets största turnering. Svaret är att Plopski, innan han värvades av NiP, kvalificerade sig till den europeiska minorn med sitt förra lag Team Ancient. Det innebär att han inte får spela majorn för en annan organisation. Beslutet togs då att låna in Golden från amerikanska Cloud9.

DATUM

Challenger stage (kval): 23 augusti – 26 augusti

Legends stage: 28 augusti – 1 september

Champions stage (slutspel): 5 september – 8 september

SÅ SPELAS DET

I både challenger- och legends stage så används ett så kallat ”swiss system”. Förenklat innebär det att ett lag behöver vinna tre matcher för att avancera. Om ett lag i stället förlorar tre matcher innan de hinner vinna tre så åker de ur. Matcherna spelas som bäst av en karta fram till att lagen står på två förluster/segrar. Då spelas matcherna i bäst av tre.

Champions stage spelas som ett traditionellt slutspel i bäst av tre kartor, vilket börjar med kvartsfinal.

SPELARE ATT HÅLLA KOLL PÅ

Mathieu ”ZywOo” Herbaut: Franske 18-åringen ses som en av de största talangerna någonsin i CS:GO och har under en tid fått bära sitt Team Vitality på sina axlar. Och gjort det med stor bravur.

Oleksandr ”s1mple” Kostyliev: Kort och gott världens bästa spelare. Sevärd då han ofta försöker sig på spektakulära saker och är lika bra med i princip samtliga vapen.

Jonathan ”EliGE” Jablonowski: Team Liquid har tagit över tronen som världens bästa lag från danska Astralis. En stor anledning är EliGe, som har visat upp en enorm form under året. Är dessutom en av världens bästa spelare med kontroversiella vapnet AUG.

Fredrik ”REZ” Sterner: Svenska hoppet Ninjas in Pyjamas kommer få förlita sig på den nu etablerade jättetalangen REZ. Tillsammans med legendaren f0rest utgör han stommen i laget, som dessutom tvingas spela med en inhoppare. REZ har varit något ojämn under året, men när han är i form så är han närmast ostoppbar.

Emil ”Magisk” Reif: Astralis har som sagt tappat greppet om tronen, men om den ska återtas så blir det viktigt för danskarna att senaste tillskottet Magisk har en bra turnering. Han skjuter skrämmande hårt och kan ofta vara en direkt avgörande faktor, trots att han omgärdas av storstjärnor. Spelar helt utan rädsla, vilket gör honom till en underhållande spelare att se.

Bubblare: dev1ce, Stewie2K, sergej, NiKo, f0rest

DÄR SPELAS MAJORN

Både challenger- och legends stage i Starladder-majorn spelas på Verti Music Hall i Berlin. Slutspelet spelas på Mercedes-Benz Arena, även den i Berlin.

SÅ SER DU MATCHERNA

Samtliga matcher sänds på Starladders Twitchkanaler som du hittar här:

Kanal 1

Kanal 2

PRISER

1:a plats: 4,8 miljoner kronor

2:a plats: 1,5 miljoner kronor

3-4:e plats: 675 000 kronor

5-8:e plats: 338 000 kronor

LAGEN

North

Philip ” aizy” Aistrup

Valdemar ”valde” Bjørn

Markus ”Kjaerbye” Kjærbye

Nicklas ”gade” Gade

Jakob ”JUGi” Hansen

(Coach) Torbjørn ”mithR” Nyborg

G2 Esports

Richard ”shox” Papillon

Kenny ”kennyS” Schrub

Lucas ”Lucky” Chastang

Audric ”JaCkz” Jug

François ”AmaNEk” Delaunay

(Coach) Damien ”maLeK” Marcel

DreamEaters

Anton ”speed4k” Titov

Semyon ”kinqie” Lisitsyn

Vladislav ”Krad” Kravchenko

Igor ”Forester” Bezotecheskiy

Svyatoslav ”svyat” Dovbakh

(Coach) Alexander ”zoneR” Bogatyrev

Avangar

Timur ”buster” Tulepov

Alexey ”qikert” Golubev

Ali ”Jame” Djami

Sanjar ”SANJI” Kuliev

Dauren ”AdreN” Kystaubayev

(Coach) Dastan ”dastan” Akbaev

CR4ZY

Nestor ”LETN1 ” Tanić

Nemanja ”huNter-” Kovač

Nemanja ”nexa” Isaković

Rokas ”EspiranTo” Milasauskas

Otto ”ottoNd” Sihvo

(Coach) Luka ”emi” Vuković

Mousesports

Chris ”chrisJ” de Jong

Robin ”ropz” Kool

Finn ”karrigan” Andersen

Özgür ”woxic” Eker

David ”frozen” Čerňanský

(Coach) Allan ”Rejin” Petersen

NRG Esports

Vincent ”Brehze” Cayonte

Cvetelin ”CeRq” Dimitrov

Ethan ”Ethan” Arnold

Tarik ”tarik” Celik

Peter ”stanislaw” Jarguz

(Coach) Chet ”ImAPet” Singh

Team Vitality

Nathan ”NBK” Schmitx

Dan ”apEX” Madesclaire

Cédric ”RpK” Guipouy

Mathieu ”ZywOo” Herbaut

Alex ”ALEX” McMeekin

(Coach) Rémy ”XTQZZZ” Quoniam

Astralis

Nicolai ”dev1ce” Reedtz

Peter ”dupreeh” Rasmussen

Andreas ”Xyp9x” Højsleth

Lukas ”gla1ve” Rossander

Emil ”Magisk” Reif

(Coach) Danny ”zonic” Sørensen

Ence

Aleksi ”allu” Jalli

Aleksi ”Aleksib” Virolainen

Jere ”sergej” Salo

Jani ”Aerial” Jussila

Sami ”xseveN” Laasanen

(Coach) Slaava ”Twista” Räsänen

Natus Vincere

Egor ”flamie” Vasilyev

Oleksandr ”s1mple” Kostyliev

Danylo ”Zeus ” Teslenko

Denis ”electronic” Sharipov

Kirill ”Boombl4” Mikhailov

(Coach) Mykhailo ”kane” Blagin

Mibr

Gabriel ”FalleN” Toledo

Fernando ”fer” Alvarenga

Epitácio ”TACO” de Melo

Lucas ”LUCAS1” Teles

Wilton ”zews” Prado

Faze Clan

Håvard ”rain” Nygaard

Nikola ”NiKo” Kovač

Ladislav ”GuardiaN” Kovács

Olof ”olofmeister” Kajbjer

Filip ”NEO” Kubski

(Coach) Janko ”YNk” Paunović

Team Liquid

Nicholas ”nitr0” Cannella

Jonathan ”EliGE” Jablonowski

Russel ”Twistzz” Van Dulken

Keith ”NAF” Markovic

Jacky ”Stewie2K” Yip

(Coach) Eric ”adreN” Hoag

Renegades

Aaron ”AZR” Ward

Justin ”jks” Savage

Joakim ”jkaem” Myrbostad

Jay ”liazz” Tregillgas

Sean ”Gratisfaction” Kaiwai

(Coach) Aleksandar ”kassad” Trifunović

Ninjas in Pyjamas

Patrik ”f0rest” Lindberg

Christopher ”GeT_RiGhT” Alesund

Fredrik ”REZ” Sterner

Jonas ”Lekr0” Olofsson

Maikil ”Golden” Kunda Selim

(Coach) Faruk ”pita” Pita