Se genom väggar, automatiskt låsa siktet på motståndarspelare och springa fortare är några av de typer av fusk som har varit en farsot i CS:GO-världen under alla år. Nu har ett sofistikerat anti-fusk-system tagits fram av datortekniker vid University of Texas at Dallas.

– Spelare som fuskar skickar trafik på ett annat sätt. Vi försöker fånga in de karaktärsdragen, förklarar Latifur Khan som medförfattat studien bakom nya mjukvaran.

Utöver att fuskandet förstör upplevelsen för de som vill spela på ett rättvist spelfält så kan det också ha stora ekonomiska konsekvenser. Det gäller framför allt inom e-sporten där miljontals kronor ofta står på spel.

Flera fuskare på proffsnivå har upptäckts genom åren. Den mest uppmärksammade var franske LDLC-spelaren Hovik ”KQLY” Tovmassian vars fuskande upptäcktes 2014, varpå han stängdes av från CS:GO.

Upptäckte fuskets signatur

I studien fick 20 studenter vid universitetet ladda ner spelet och använda fusk på en privat server. Där studerades datatrafiken i spelet till och från dess server för att upptäcka skillnader mellan de som fuskar och de som inte fuskar.

Dessa skillnader upptäcktes också, och informationen användes för att bygga en artificiell intelligens (AI) som upptäcker dem automatiskt. Det ses som ett stort steg mot att stoppa fuskandet.

– Vårt mål är att försäkra oss om att spel som Counter-Strike förblir kul och rättvisa för alla spelare.

Denna teknik planeras också att användas i MMORPG-spel i framtiden för att upptäcka fuskare även där.

