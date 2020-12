Det slutade med att koreanska Damwon Gaming vann VM i League of Legends efter en finalseger mot kinesiska hemmahoppet Suning i Shanghai. Nu meddelar Riot Games att tillställningen blev en stor tittarsuccé.

Worlds snittade 23 miljoner tittare per minut på de 21 olika plattformar som mästerskapet sändes på – i 16 olika språk. Det gör det till den största tittarsiffran någonsin för ett League of Legends-evenemang och tvåa är fjolårets ditto som nådde siffran 21,8 miljoner.

Som mest tittade hela 46 miljoner på sändningarna.

Enligt Esports Observer krossade League of Legends många andra av e-sportens största finaler under året. Overwatch League-finalen snittade 1,55 miljoner tittare i minuten och finalen i Call of Duty League hade endast 206 000.

